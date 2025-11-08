お笑いコンビ「ナイツ」の塙宣之（47）が8日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜前9・00）に出演。現代用語の基礎知識選「2025 T&D保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート語30について語った。

5日にノミネート語30が発表され、「緊急銃猟/クマ被害」、「国宝（観た）」、「古古古米」、「働いて働いて働いて働いて働いてまいります/女性首相」、「ミャクミャク」などが選ばれた。

一方で例年注目を集めていたスポーツ界からの候補入りはゼロだった。塙は「初めてじゃないの。この数年で大谷翔平さんが入らなかったの。ずっと入ってたでしょ」と語り、相方の土屋伸之は「何年も活躍し続けると新しい流行語はないってことなのかね。記録の新しいやつも出尽くしたくらい全部出ちゃったから」と推察。塙は「（本塁打）55本打っても普通になっちゃった。そんなことあるかな」と大谷の異次元の活躍に驚いた。

続けて、学歴詐称疑惑のある静岡県伊東市の田久保真紀市長の「卒業証書19.2秒」や「リカバリーウェア」、「国宝」などのワードに言及。全体を振り返った上で、「ぱって言って分かるワードが今年多かったんだよ。だからネタも凄い作りやすかった」と時事ネタ漫才師ならではの感想を口にした。土屋も「時事ネタ漫才がけっこう増えたもんね」と同意。塙は「今年は凄くやりやすかった。良かったよ」と話した。