【MLB】ア・リーグのシルバースラッガー賞 60本塁打・打撃2冠のローリーが初受賞 ジャッジは5度目
MLBは日本時間8日、ア・リーグの打撃ベストナインに相当する、シルバースラッガー賞の受賞者を発表しました。
捕手部門では、両リーグトップの60本塁打を放つなど、ア・リーグの本塁打王と打点王の打撃2冠に輝いたシアトル・マリナーズのカル・ローリー選手が初受賞。
打率.331で首位打者に輝いたヤンキースのアーロン・ジャッジ選手は、外野手として5度目の受賞となりました。
また、最も打撃力が優れたチームとして、ヤンキースが選出されました。▽受賞者一覧
【捕手】
カル・ローリー(マリナーズ)初受賞
【一塁】
ニック・カーツ(アスレチックス)初受賞
【二塁】
ジャズ・チザム(ヤンキース)初受賞
【三塁】
ホセ・ラミレス(ガーディアンズ)6度目
【遊撃】
ボビー・ウィットJr.(ロイヤルズ)2度目
【外野】
バイロン・バクストン(ツインズ)初受賞
アーロン・ジャッジ(ヤンキース)5度目
ライリー・グリーン(タイガース)初受賞
【DH】
ジョージ・スプリンガー(ブルージェイズ)3度目
【ユーティリティー】
ザック・マッキンストリー(タイガース)初受賞
【チーム】
ヤンキース 2度目