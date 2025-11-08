MLBは日本時間8日、ア・リーグの打撃ベストナインに相当する、シルバースラッガー賞の受賞者を発表しました。

捕手部門では、両リーグトップの60本塁打を放つなど、ア・リーグの本塁打王と打点王の打撃2冠に輝いたシアトル・マリナーズのカル・ローリー選手が初受賞。

打率.331で首位打者に輝いたヤンキースのアーロン・ジャッジ選手は、外野手として5度目の受賞となりました。

また、最も打撃力が優れたチームとして、ヤンキースが選出されました。

▽受賞者一覧【捕手】カル・ローリー(マリナーズ)初受賞【一塁】ニック・カーツ(アスレチックス)初受賞【二塁】ジャズ・チザム(ヤンキース)初受賞【三塁】ホセ・ラミレス(ガーディアンズ)6度目【遊撃】ボビー・ウィットJr.(ロイヤルズ)2度目【外野】バイロン・バクストン(ツインズ)初受賞アーロン・ジャッジ(ヤンキース)5度目ライリー・グリーン(タイガース)初受賞【DH】ジョージ・スプリンガー(ブルージェイズ)3度目【ユーティリティー】ザック・マッキンストリー(タイガース)初受賞【チーム】ヤンキース 2度目