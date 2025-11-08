イングランド・プレミアリーグのクリスタルパレスが10月の月間MVPを発表し、2カ月連続で日本代表MF鎌田大地が輝いた。

サポーターの投票では2位のサールの24・3％を大きく超える30・5％の票を集めた。10月29日のイングランド・リーグ杯4回戦リバプール戦では、鋭い縦パスで2得点の起点となる活躍を見せ、クラブ史上初めてとなる敵地アンフィールドでの3点差の勝利に貢献。公式戦全6試合に出場し、クラブ公式サイトは「月を通して攻守にわたるプレーで注目を集め、欧州主要大会デビュー戦となったディナモ・キエフ戦の2―0勝利やプレミアリーグのエバートン戦、ボーンマス戦、アーセナル戦でも印象的な活躍を見せた」とした。

鎌田は公式メディアで「ゴールもアシストもできなかった」と謙虚に語り、「僕だけの功績ではない。チームみんなのものだ。昨季は本当に厳しいシーズンだったが、今季はチームのために少しは貢献できていると感じている。もっと貢献したい」とコメントした。

今月は1日のプレミアリーグ・ブレントフォード戦で右足のつま先を気にするしぐさを見せて負傷交代していたが、6日の欧州カンファレンスリーグ・AZアルクマール戦では後半19分から途中出場。負傷を感じさせないプレーで不安を一蹴した。14日の国際親善試合ガーナ戦（愛知・豊田ス）、18日の同ボリビア戦（東京・国立）に臨む日本代表メンバーに選出されている。