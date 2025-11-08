真矢ミキ、プロ顔負けの手料理を披露「レストランみたい」「レシピが知りたい」の声
【モデルプレス＝2025/11/08】女優の真矢ミキが11月7日、自身のInstagramを更新。手料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】61歳女優「レストランみたい」と話題の食卓
真矢は「Uber eatsでいんじゃない？！をぐっと我慢して昨夜は鶏の胸肉ときのこのクリームソース煮とあいなりました」と報告し、お皿に盛り付けた料理を投稿。大きめに切ったきのこや鶏肉が目立つクリームソース煮は「生クリームがきれていたので豆乳、牛乳にバターをほんのり効かせての代用なので少しシャバシャバしています」とし、さらに「キーンと冷えた白ワインに良く合います」とグラスに入った白ワインとの食卓の様子を披露している。また「あなた達の（兄と私）上に兄弟がいる事がわかりました」と生まれて間もなく旅立った兄がいたこともつづっている。
この投稿に「美味しそう」「レストランみたい」「レシピが知りたい」「プロ顔負け」「最高の食卓」とコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
