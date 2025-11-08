今日8日、北日本は寒気の影響で気温が低くなっています。東日本も冷たい空気が流れ込んでおり、昼間でも空気がヒンヤリ感じられるでしょう。日中の最高気温は、昨日7日より5℃前後低くなる所が多く、服装にお気をつけください。一方、西日本は、晴れて気温が上がっており、ポカポカ陽気の所が多くなりそうです。

今日8日 北〜東日本はヒンヤリ 西日本はポカポカ

今日8日は、北日本付近は冬型の気圧配置となっており、上空に寒気が流れ込んでいます。北海道では、朝の最低気温が今季最低となった所が多く、日中もあまり気温が上がっていません。札幌では、午前11時までの最高気温は0.6℃となっており、このあと最高でも4℃までしか上がらない見込みです。仙台は、午前11時までの最高気温が11.7℃となっており、日中の最高気温は13℃の予想です。いずれも昨日7日に比べ5℃ほど低くなるでしょう。





東日本では、日本海側は晴れている所が多いですが、太平洋側では北または東よりの冷たい風が吹いて雲がかかりやすくなっています。東京都心の午前11時までの最高気温は15.9℃。気温はこのあとほとんど上がらず、最高気温は昨日7日より6℃も低い16℃の予想です。昼間でも空気がヒンヤリするため、お出かけの際は、暖かい服装をお選びください。一方、西日本は高気圧に覆われて晴れている所が多く、午前11時までの最高気温は、大阪で17.4℃、福岡で21.6℃となっています。午後は次第に西から雲が広がる見込みですが、日差しが届く間はポカポカ陽気で、お出かけ日和になりそうです。日中の最高気温は、大阪で21℃、福岡23℃の予想です。