モントリオール

アルファ・ロメオが1967年万国博覧会で名前のないコンセプトカーを展示した際、一般市民は開催都市にちなみ『モントリオール』と呼んだ。アルファ・ロメオはこの名称を量産バージョンに採用したが、コンセプトカーとは多くの点で異なっていた。

【画像】見る人に強烈な印象を残すアルファ・ロメオ【ブレラとSZを詳しく見る】 全41枚

例えば、コンセプトの1.6L直列4気筒エンジンは廃止され、33ストラダーレに搭載されていたV8エンジンの大型（2.6L）かつデチューン（200ps）版が採用された。モントリオールは1970年から1977年まで生産されたが、高価格も一因となり、売れ行きは振るわなかった。



アルファスッド

アルファスッドという名称は、南部の貧しい地域（「スッド」はイタリア語で「南」を意味する）の製造業支援と雇用促進を目指したイタリア政府の政策に由来する。この革新的な小型車は、アルファ・ロメオ初の前輪駆動車として1972年からナポリ近郊の工場で生産されたが、残念ながら錆びやすいという悪評が立ってしまった。

幸いなことに、水平対向エンジンによって全体の重心が低く抑えられたおかげで、優れたハンドリング性能でも名を馳せるようになった。



アルフェッタ、GTV、ジュリエッタ

アルファスッドと同じ年に発売されたアルフェッタは、1950年代初頭のグランプリカー、159アルフェッタにちなんでこのように名付けられた。特筆すべきは、エンジンを前方に、トランスミッションを後方に配置し、可能な限り均等な重量配分を目指した点だ。

このアルフェッタのセダンをベースに、GTおよびGTV（写真）のクーペが登場。上級モデルには一般的な4気筒ではなく最大3.0LのV6エンジンが搭載された。さらに別の派生モデルとして、1977年から1965年まで生産された2代目ジュリエッタがある。



33

アルファスッドの後継車は33だ。先代モデルと同様、1.2〜1.7Lの水平対向4気筒エンジンが用意されたほか、VMモトーリ製の1.3L直列3気筒ディーゼルエンジンも選択可能だった。

アルファスッドほどの人気は得られなかったが、33は1983年から1995年まで12年間生産が続いた。



164

164の開発は、アルファ・ロメオがまだ産業復興公社の管理下にあった頃に始まったが、販売開始はフィアットによる買収後となった。

ピニンファリーナによるウェッジシェイプを特徴とする164は、タイプ4プラットフォームをベースにした4車種のうちの1つであり、他にはフィアット・クロマ、ランチア・テーマ、サーブ9000がある。164は1988年に市場投入され、9年後に生産終了となった。米国での販売は1995年に終了し、その後アルファ・ロメオは20年間にわたり北米市場から身を引いていた。



SZ/RZ

クーペのSZは75（米国ではミラノとして販売）と密接な関係にあり、75の高性能バージョンに搭載された3.0L V6エンジンを流用している。1989年から1991年まで生産され、その後コンバーチブルのRZは1994年まで生産された。

SZ/RZはその外観から「イル・モストロ（怪物）」の異名を与えられ、このようなデザインは過去にも未来にも類を見ない。ただし、左右に3灯ずつ配置された6灯式ヘッドライトは21世紀に復活することになる。



155

フィアットとの新たな提携関係を踏まえると、前輪駆動の小型上級モデルである155がフィアット・テムプラやランチア・デドラとプラットフォームを共有するのは当然の成り行きだ。生産は1992年に始まり、6年後に終了した。

155はモータースポーツで大きな成功をおさめている。1994年に登場した155シルバーストーンは、その年の英国ツーリングカー選手権のために特別に開発されたモデルで、見事に同選手権を制した。155は英国の他にも、ドイツ、イタリア、スペインのツーリングカー選手権でタイトルを獲得している。



145/146

1990年代中盤から後半にかけてのアルファ・ロメオの小型ハッチバックは、メカニズムを共有しながらもキャラクターの異なる2つのシリーズに分かれていた。145（写真）は若年層向けの3ドアモデルであり、146は5ドアで保守的なスタイリングを採用し、これまで33を購入していた層をターゲットとしている。

33やアルファスッドと同様、145/146も当初は水平対向エンジンを搭載していたが、後に廃止された。ホットハッチ仕様では両モデルとも約150psを発生する2.0Lツインスパークエンジンが採用されたが、クアドリフォリオ（四つ葉のクローバー）バッジを与えられたのは145のみであった。



GTV/スパイダー

145/146とプラットフォームを共有するGTV/スパイダー（いずれも過去の名称を流用）は、おおむね同一のモデルであり、それぞれ2人乗りスポーツクーペとそのコンバーチブル版として1993年から2004年まで生産された。

アルファ・ロメオは複数の4気筒およびV6エンジンを用意した。最も特異だったのはターボチャージャー付き2.0L V6で、出力は3.0L版とほぼ同等ながら、イタリアの税制的に有利な区分に分類された。



156

155の後継として1997年から10年間生産されたのが156である。そのバリエーションは非常に多様だ。エンジンは1.6Lツインスパークからコモンレール式ターボディーゼル、3.2L V6ガソリンまで幅広く、ボディスタイルもセダン、スポーツワゴン、クロスワゴンがあり、前輪駆動と四輪駆動から選択できた。

156は非常に好評だった。1998年にはアルファ・ロメオとして初めて欧州カー・オブ・ザ・イヤーを受賞し、新型フォルクスワーゲン・ゴルフやアウディA6を圧倒した。



166

1990年代後半、アルファ・ロメオの小型車と中型車は好調だったが、大型車については苦戦を強いられた。ランチア・カッパと同じプラットフォームを採用した166は、1996年に164の後継として登場したが、2007年には直接の後継車もなく生産終了となった。

2009年8月、AUTOCARの誌面では、166は英国で最も価値下落率の高いモデルとなり、納車3年後の価値は新車価格のわずか14.4％であると報じられている。



147

アルファ・ロメオは2000年、小型ハッチバックのラインナップを整理し、145と146の2車種を147に統合した。2001年、147はフォード・モンデオをわずか1ポイント差で破り、アルファ・ロメオとして2回目の欧州カー・オブ・ザ・イヤー受賞車となった。

ホットハッチ版のGTA（写真）には、フォルクスワーゲンが後にゴルフR32で採用したように、大型V6エンジンを搭載している。3.2Lエンジンは250psを発生し、最高速度246km/h、0-100km/h加速6.3秒を実現した。



GT

「アルファ・ロメオの伝統に則った真のグランツーリスモ・スポーツクーペ」と銘打たれたGTは、2003年登場の156を洗練させたモデルだ。1.8Lツインスパーク、2.0L直噴、3.2L V6ガソリンエンジンに加え、1.9Lターボディーゼルがラインナップされた。

「GTは好感が持てるクルマだ」と当時のAUTOCARは2.0Lモデルについて評したが、同時に「走行性能ではBMW 3シリーズにはまだ及ばない」とも指摘している。



159

159は2004年に156の後継として登場し、7年間販売された。フィアットとゼネラルモーターズ（GM）が共同開発したプラットフォームをベースとしているが、それを量産車に採用したのはアルファ・ロメオだけだった。

159のデザイン上の特徴は、左右3灯ずつ計6灯のフロントライトだ。このデザインはSZ/RZ以来のもの（ただし、ライト形状は四角から円形に変更）で、近い将来にも再び採用されることになる。



ブレラ/スパイダー

クーペのブレラとコンバーチブルのスパイダーは159をベースとし、2005年から5年間生産された。特にブレラはドラマチックな外観（6灯配置が確実に貢献）だが、重量過多とフロントサスペンションの減衰力不足による鈍いハンドリングが指摘された。

アルファ・ロメオは英国のプロドライブ社に改良を依頼し、その結果生まれたのが軽量化・低重心化・高剛性化を実現したブレラSだ。「これはアルファが最初から作るべきだったブレラだ。残念なのは、高価で限定500台しか生産されないことだ」とAUTOCARは評した。



ミト

ミトの名は、設計地（ミラノ）と生産地（トリノ）に由来する。2008年に発売され、フィアット・グランデプントやヴォグゾール・コルサなどにも採用されたGM/フィアットの共通プラットフォームをベースとしている。

ミトはフィアット・パワートレイン・テクノロジーズが開発し、ドイツのシェフラー社にライセンス供与したマルチエア吸気システムをいち早く採用したモデルの1つだ。この技術は名称こそ異なるが、ジャガー・ランドローバーのインジニウムエンジンにも採用されている。



8C

8Cコンペティツィオーネとそのオープンモデルである8Cスパイダーは、2007年から2010年にかけて生産された。両モデルともカーボンファイバー製ボディを持ち、フェラーリやマセラティの複数モデルにも搭載されたF136 V8エンジンの4.7L版（450ps）を搭載している。

生産台数はそれぞれ500台に限定された。そのうち90台の8Cコンペティツィオーネは米国向けに割り当てられ、アルファ・ロメオとしては1995年に164が撤退して以来の北米向けモデルとなった。



ジュリエッタ

アルファ・ロメオは2010年、147の後継となる新型ファミリーカーにジュリエッタの名を復活させた。フィアット・コンパクト・プラットフォームを初めて採用したモデルであり、クライスラー、ダッジ、ジープも同プラットフォームを使用している。これらのブランドはすべて、2014年のフィアット・クライスラー・オートモービルズ（FCA）設立後、アルファ・ロメオと関連を持っている。

ジュリエッタは2011年の欧州カー・オブ・ザ・イヤーで2位を獲得した。これはアルファ・ロメオにとって、10年前に147が受賞して以来の最高成績であった。



4C

アルファ・ロメオは2011年のジュネーブ・モーターショーで4Cのコンセプトカーを公開し、その2年後の同イベントでは量産バージョンを発表した。はるかに高価で限定生産の8Cと同様、カーボンファイバー製ボディを採用し、車両重量をほぼ1000kgに抑えている。

ミドシップに搭載された240psのターボガソリンエンジンは、1750cc（正確には1742cc）というアルファ・ロメオの定番の排気量となっている。クーペとスパイダーの2タイプが用意された4Cは、21世紀に入って北米で販売されたアルファ・ロメオ初の量産車である。



ジュリア

2016年、アルファ・ロメオはジュリアを発表した。これは159以来となるセダンであり、四半世紀近くぶりのフロントエンジン・リアドライブ（FR）モデルである。

ジュリアには高性能版のクアドリフォリオも存在する。そのターボチャージャー付き2.9L V6ガソリンエンジンは最高出力510psを発生し、ラインナップ内の他のモデルと比べてほぼ2倍のパワーを誇る。



ステルヴィオ

2010年代半ばまでに、SUVをラインナップに持たない自動車メーカーはほぼ存在しなくなっていた。そして、アルファ・ロメオ初のSUVがステルヴィオだ。その名はイタリアの有名な山岳道路に由来し、ジュリアとの関連性は深く、エンジンラインナップも類似している。

ステルヴィオは2016年のロサンゼルス・オートショーで初公開され、翌年にはジュリアと共に米国市場に投入された。その結果、同地域におけるアルファ・ロメオの年間販売台数は数百台から1万2千台以上に急増したと報じられている。



トナーレ

トナーレは2022年に登場し、ステルヴィオの小型版として位置づけられる。ジープ・コンパスやダッジ・ホーネットとは兄弟車の関係にあり、ディーゼルを含む複数のエンジンオプションが用意されている。



ジュニア

アルファ・ロメオは2024年、さらに小型のSUV、ジュニアを発表した。当初は『ミラノ』と命名される予定だったが、生産がポーランドで行われることからイタリア政府関係者からクレームが入り、発表から5日後に名称変更へと至った。ガソリンエンジン搭載モデルに加え、アルファ・ロメオ初のフル電動モデル（EV）も販売されている。名門アルファ・ロメオの新たな時代の始まりだ。



