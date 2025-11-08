クラシカルなデザインにモダンな快適性を融合した【アシックス】のスニーカーが、幅広い世代に人気でAmazonで販売中！
1983年に発売されたバスケットボールシューズ、「FABREPOINTGETTER-L (ファブレポイントゲッター エル)」をデザインベースにしたコートタイプのライフスタイルシューズです。ヒールウエッジにfuzeGELテクノロジーを搭載し、クッション性を強化している。クラシックなオリジナルデザインを踏襲しつつ、ライフスタイルシューズとして生まれ変わった一足。よりやわらかな足入れ感を感じられる中敷きにアップデートし、快適なライフスタイルをサポート。
1983年の名作バッシュをベースに設計されたライフスタイルスニーカー。クラシカルな見た目ながら、ヒールにfuzeGELを搭載し、クッション性と履き心地の良さを兼ね備えている。
甲や小指への足当たりを和らげるため、中敷と中底にやわらかい素材を採用。足を包み込むようなフィット感が日常の歩行をサポートする。
シューレースの太さを変更し、より柔らかな印象に仕上げたデザイン。脱いだときにも清潔感が保てるよう、中敷きは黒の無地に変更されている。
スポーツ由来の機能性を活かしながらも、カジュアルからキレイめまで幅広いスタイルにマッチするデザインで、汎用性の高い一足となっている。
