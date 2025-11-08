「あなたの言動はめちゃくちゃ」不倫に依存する親友に突きつけた“決別の意志”【ママリ】

サオリのSNSの投稿を見て以来、私は彼女への不信感を募らせていました。もう、以前のように彼女を信じることはできない。そう思っていました。私は、意を決して、サオリに電話をかけました。



「ねぇ、サオリ。最近、SNSに色々投稿してたでしょ？あれって、不倫相手の人と行ったの？」



私の言葉に、サオリは一瞬言葉を失いました。そして、少し戸惑ったような声で「どうして知ってるの？」と尋ねました。



「どうしてって、私、あんたの親友でしょ？SNSだって見てるよ。それに、あんた、もう不倫はやめるって言ってたじゃん！」



私が少し声を荒げると、サオリは急に開き直ったような口調になりました。



「だって、別れられなかったんだもん！彼のこと、本当に愛してるから！」



その言葉に、私は絶句しました。あれだけ「やめたい」と悩んでいたのは、一体何だったのだろうか。



「本気で愛してるからって、不倫は不倫だよ！彼には家庭があるんだよ！それに、あんたが悩んでるって言ったから、私だって一生懸命相談に乗ってたんだよ！それが全部、嘘だったの！？」



私の怒りに、サオリは「嘘じゃない！」と声を荒げました。



「だって、本当に辛いんだもん！でも、それ以上に彼のことが好きなんだもん！この気持ちは、不倫でも本気なんだよ！」



サオリの言葉に、私はもう、どうしようもない気持ちになりました。

開き直った？親友のことが、わからない…

親友だからこそ…直接伝えたこと

私は、サオリに会って、はっきり言うことにしました。



「サオリ。私、もうあんたとは友達でいられない」



カフェで向かい合って座ったサオリは、私の言葉に驚いたような顔をしました。



「どうして？アキ、私たちが親友なのは変わらないでしょ？」

「変わったよ。不倫の話を聞いてから、私はずっと苦しかった。サオリが『やめたい』って言ったから、一生懸命応援してた。でも、サオリは私の知らないところで、不倫を続けてた。それがすごく辛かった」



私の言葉に、サオリは「そんな…」と声を詰まらせました。



「それに、サオリの言動は、本当にめちゃくちゃだよ。不倫を続けているくせに、自分を被害者だと思い込んでいる。そんなサオリを、もう親友だなんて思えない」



私は、自分の気持ちを全て、サオリにぶつけました。サオリは、何も言い返せずに、ただ涙を流すばかりでした。



「もとのサオリに戻ってほしかったよ、本当にね」



私は、そう言って、その場を立ち去りました。

親友が不倫を続け、ある家庭を壊そうとしていると思うと、悲しい気持ちでいっぱいになってしまいますね。サオリのために心を砕いていたアキだからこそ、裏切られたショックに耐えることができませんでした。



サオリは不倫を続けたせいで、大切な親友を失ってしまいました。さらに、不倫の代償は、これだけでは済みませんでした…。

不倫を続けた親友の、悲惨な末路

それから、数ヶ月が経ちました。私は、サオリとは一切連絡を取っていませんでした。彼女のSNSも、見なくなりました。そんなある日、共通の友人であるトモエから連絡が来ました。



「アキ、元気？実はさ、サオリのことなんだけど…」



トモエの話を聞いて、私は言葉を失いました。



サオリは、不倫相手の奥さんに、不倫の事実がバレてしまったらしいのです。慰謝料を請求され、相手の男性からも、「もう二度と会わない」と言われ、捨てられてしまった、と。



「サオリ、今、本当に大変みたい。仕事も辞めて、実家に戻ったらしいよ」



トモエの言葉に、私は、なんとも言えない気持ちになりました。サオリは、自分勝手で、私を傷つけた。でも、彼女がこんな風に苦しんでいると知って、私は気の毒だと感じました。



「トモエ、サオリに何かあったら話聞いてあげてくれる？私は今はもう、関われないと思う」



私は、トモエにそう伝えました。



私の心の中で、サオリとの友情は、もう終わっていました。彼女を助けてあげたいという気持ちは、もうありません。ただ、彼女が、自分のしたことの代償を、しっかりと受け止めてくれることを願うばかりでした。親友の「恋」と、私の「絶望」。それは、私にとって、もう二度と思い出したくない、苦い経験でした。

裏切り行為を繰り返したサオリは、すべてを失ってしまいました。自業自得の結果に、同情の余地はありません。とはいえ、かつての親友が迎えた悲惨な結末に、胸が痛みます…。



本作では、親友のために全力を尽くしたのに裏切られてしまい、苦い体験をしてしまった様子が描かれています。もしも、アキと同じような思いをしてしまったら…。想像すると、とてもツラいですね。



不倫は、許される行為ではありません。また、本気で心配してくれる人を、ないがしろにしてはいけませんね。

