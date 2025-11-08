新宿のファンタジーレストラン「絵本の国のアリス」に、2025年11月1日から2026年1月31日(土)まで、冬季限定のティーランチ「The White Rabbits Winter Tea Party」が登場する。

【写真】ピンクとブルー、どちらを選ぶ？物語の分岐点のような“白うさぎソーダ”

白うさぎをモチーフにしたスイーツを中心に、ほどよい塩味のセイボリー、コーヒーor紅茶＆ハーブティーの飲み放題付きのティーランチで、物語のようなひとときを体験できる内容となっている。

2025年11月1日から2026年1月31日(土)まで、期間限定で提供される「The White Rabbits Winter Tea Party」


■白うさぎを追いかけてたどりつく、幻想的なティータイム

「大変だ、遅刻、遅刻！」と懐中時計を手に駆けていく白うさぎ。その後ろ姿を追いかけて、たどりついたのは雪の日のティーパーティー。アリスの世界観を表現したティースタンドには、ぴょこんと耳を立てたストロベリータルトや、雪のように白いムース、トランプ兵をイメージしたセイボリーなど、ストーリー仕立ての品々が並ぶ。

ティータイムを彩る紅茶は8種。ストロベリーやローズヒップ、メイプルなど、香りも彩りも豊かで、寒さを忘れさせる癒やしの時間を演出する。

スイーツもセイボリーもそろった、冬限定のご褒美


■「The White Rabbits Winter Tea Party」詳細

The White Rabbits Winter Tea Party

販売期間：2025年11月1日〜2026年1月31日(土)

提供時間：11時30分〜16時

価格：1人4500円

※1人から注文可能／席は90分制

※仕入れ状況により内容変更あり

※同一グループでの利用は、同一プランでの受付

※写真はイメージ

■提供内容

ウェルカムドリンク

アリスカラーのスペシャルノンアルコールカクテル

■スイーツ

ティースタンド上段

・ホワイトラビットの懐中時計〜ホワイトマカロンクッキー〜

・あわてんぼうの白うさぎ〜ショートケーキタルト〜

ティースタンド下段

・白うさぎさんのアイシングクッキー

・スノーホワイトチーズケーキ

・天使のブランマンジェ

雪のティーパーティーをイメージした2段スタンド。耳付きスイーツがずらり


■ムース

Snow princess〜ホワイトチョコレートムース〜

ティアラ型チョコがのったホワイトケーキ。まるで雪のお姫様からの贈り物


■セイボリー

・アリスの大好物スコーン

・トランプ兵の生ハムサンド

・ハンプティダンプティのたまごたっぷりキッシュ

・トランプ兵気まぐれお気に入りチーズとクラッカー

・帽子屋さんお手製マッシュポテトジェノベーゼバケット

・雪の魔法でポテトポタージュ

ハート型サンドやキッシュなど、物語の登場人物を思わせるセイボリープレート


■カフェドリンク飲み放題

コーヒーor8種の紅茶＆ハーブティーを時間内おかわりし放題(30分前ラストオーダー)

ドリップコーヒー／森いちごのハーブティー／ローズヒップピーチティー

メイプルティー／カモミールティー／パイナップルジャスミンティー

オリエンタルチェリーティー／アールグレイティー／ダージリンティー

■プラス500円でスペシャルドリンクも

ウェルカムドリンクを、プラス500円で白うさぎモチーフのスペシャルノンアルコールカクテルに変更可能。大きな耳がちょこんと乗ったフォトジェニックな1杯で、写真映えも抜群！

・ピンク：クイーン・オブ・ハートのラビットベリーソーダ

・ブルー：アリスブルー・ホワイトラビットソーダ

【写真】ピンクとブルー、どちらを選ぶ？物語の分岐点のような“白うさぎソーダ”


■「絵本の国のアリス」とは？

英国文学「不思議の国のアリス」の世界をテーマにしたファンタジーレストラン。店内は、物語の登場人物になったような没入体験が楽しめる空間構成が魅力だ。エントランスでは、トランプ兵が見張る大きな絵本の扉がお出迎え。その表紙をめくるように1歩足を踏み入れると、奇想天外なアリスの物語が現実からそっと切り離してくれる。

最初に迎えてくれるのは、四方をガラスに囲まれた幻想空間「出会い鏡の森」。不思議の国の住人たちとアリスが出会ったように、来店者同士の会話も自然と弾むような、開放感と温もりが同居するエリアだ。その奥には、絵画のフレームに包まれた半個室席「額縁のゴンドラ」が広がる。シャンデリアがほのかに照らすその空間は、まるで物語の中の“秘密のお茶会”。落ち着いた時間を過ごしたい人に好評の席だ。

物語の世界に入り込んだような幻想空間「絵本の国のアリス」の店内


さらにメインフロアでは、ハートの女王の庭園をイメージした「永遠のチェスゲーム」が展開。緑の彫刻“トピアリー・ガーデン”、静かにたたずむガゼボ、そして中央には“終わらないお茶会”のロングテーブルが用意され、物語の主人公になった気分を演出してくれる。

“終わらないお茶会”の舞台、チェス柄のロングテーブルでアリス気分を満喫


■店舗情報

■店名：「絵本の国のアリス」

■住所：東京都新宿区歌舞伎町1-6-2 T-wingビル地下2階

■アクセス：JR・地下鉄・私鉄各線「新宿駅」東口より徒歩3分

■TEL：03-3207-9055

■営業時間：

・ランチ平日：11時30分〜14時30分／土日祝：11時30分〜16時

・ディナー全日：17時〜22時

■席数：92席

非日常の空間でアリスの物語の続きを、自分自身の物語として描いてみてはいかがだろうか。

※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。