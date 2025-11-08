藤本美貴、“推しキャラ”アイテム使った40代の私服コーデに反響「可愛い〜」「ミキティの服装、すごい素敵」
タレントの藤本美貴（40）が5日、自身のインスタグラムを更新。“推しキャラ”アイテムを使った私服コーデを披露した。
【写真】「ミキティの服装、すごい素敵」「可愛い〜」“推しキャラ”のキティアイテム使った藤本美貴の私服コーデ
「私服でした」とつづり、デニムのジャケットに黒のボトムス、ハローキティのバッグを合わせたカジュアルなスタイリングを披露。藤本は“キティ好き”を公言しており、この日もキティのバッグがアクセントに。「最近は色んなところでキティちゃんグッズがあるから嬉しい限りです」と話していた。
コメント欄には「可愛い〜」「ミキティの服装、すごい素敵」「ミキティ×キティちゃんグッズが欲しい」「おしゃれ」「ミキティーが着たり、持ったりすると、それだけで可愛さ倍増」「似合ってる〜」などの声が寄せられている。
藤本は、お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春（49）と2009年7月に結婚。12年3月に長男、15年8月に長女、20年1月に次女が誕生している。
