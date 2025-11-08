モロゾフから「ラムレーズン＆バターチーズケーキ」登場♡濃厚2層で味わう秋の贅沢

洋菓子メーカー・モロゾフから、11月11日の「チーズの日」にあわせて、期間限定の「ラムレーズン＆バターチーズケーキ」が登場します。キャラメル風味のバタークリームにたっぷりのラムレーズンを合わせ、レモン香るデンマーク産クリームチーズケーキと重ねた濃厚な2層仕立て。たった3日間しか味わえない、贅沢なチーズケーキで特別なひとときを楽しんで♡

芳醇なラムレーズンと濃厚バターがとけ合う限定ケーキ



「ラムレーズン＆バターチーズケーキ」は、キャラメルのような深みのあるバタークリームに、香り豊かなラムレーズンを贅沢に加えた一品。

下層には、レモンがほのかに香るデンマーク産クリームチーズケーキを重ね、コクと爽やかさを両立。

口に入れた瞬間、芳醇なラムの香りがふわりと広がり、心まで満たされるような濃厚な味わいが広がります。価格は1,620円（税込）です。

チーズケーキの先駆け、モロゾフの伝統レシピ



1969年に誕生したモロゾフの「クリームチーズケーキ」は、当時まだ珍しかったチーズケーキを日本に広めた存在。

デンマーク産の上質なクリームチーズにこだわり、豊かな乳の風味ときめ細かい口当たりを守り続けています。

今回の限定商品もその伝統を受け継ぎながら、バターとラムレーズンの香りを加えることで、より深みのある味わいに仕上げられています。

販売は3日間だけ！全国店舗でチェック



販売期間は2025年11月10日（月）～11月12日（水）の3日間限定。全国のモロゾフ洋生菓子販売店舗で取り扱い予定ですが、店舗によって販売期間や在庫状況が異なる場合があります。

気になる方は、早めのチェックがおすすめ。秋のティータイムや手土産にもぴったりな上品スイーツです。

チーズの日に味わう、とっておきのご褒美スイーツ



たった3日間だけ登場するモロゾフの「ラムレーズン＆バターチーズケーキ」は、チーズ好きにはたまらないご褒美スイーツ。伝統と遊び心が融合した2層の味わいは、この季節だけの特別な楽しみです。

紅茶やコーヒーと合わせて、ゆったりとした時間を過ごしてみてはいかがでしょうか♪ぜひこの機会にチェックしてみて下さい！