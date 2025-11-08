交通安全運動のPRで、有名人が一日警察署長を務めるニュースを見たことがある人は多いのではないでしょうか。自動車保険を提供するソニー損害保険株式会社が行ったアンケート調査で、男性アスリート部門では大谷翔平さんがダントツの1位となり、2位のイチローさんを大きく引き離しました。芸能人部門では男性が阿部寛さん、女性が天海祐希さんがそれぞれ1位を獲得しました。



調査は、自家用車を所有し月に1回以上車を運転する全国の18歳〜59歳の男女1000人を対象として、2025年7月に実施されました。



一日署長をやってほしい人：芸能人部門



交通安全運動のPRのために一日警察署長をやってほしいと思う男性芸能人を尋ねたところ、1位は阿部寛さん（24人）。2位は木村拓哉さん（23人）、3位にはなかやまきんに君、と福山雅治さんが同数（15人）、5位は目黒蓮さん（14人）という結果でした。



女性芸能人部門では、天海祐希さんが1位（27人）。2位は綾瀬はるかさん（19人）、3位は今田美桜さん（18人）、4位は橋本環奈さん（15人）、5位は北川景子さん（14人）でした。



一日署長をやってほしい人：アスリート部門



アスリート（引退した人を含む）については、男性アスリート部門では、大谷翔平さんが124人という圧倒的な支持を集めて1位となりました。2位はイチローさん（19人）、3位は阿部一二三さん（13人）、4位は石川祐希さん（11人）、5位は羽生結弦さん（9人）でした。女性アスリート部門では、吉田沙保里さんが34人から支持を得て1位に。2位は浅田真央さん（24人）、3位は阿部詩さん（23人）、4位には澤穂希さんと高橋尚子さんが14人から支持を得ました。



