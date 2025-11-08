Image: MAMMUT

朝夕の冷え込みがだいぶ厳しくなりはじめた昨今ですが、今回は「寒い！」にすぐに対応できる、軽量暖かフリースカーディガンをピックアップ。

高い保温性でとにかく暖かくて軽い

Image: MAMMUT

寒がりな筆者がこのシーズンの冷え込みに、ピッタリとおもいピックしたのは、スイス発のアウトドアブランドMAMMUT（マムート）の「Moonstone Hybrid ML Cardigan AF（ムーンストーン ハイブリッド カーディガン アジアンフィット）」（税込24,200円）。

サッと気軽に着れちゃうカーディガンタイプのフリースジャケットですが、素材には、暖かくて軽いPolartec（R）Thermal ProTM フリース素材を使用。しかも、高い保温性にくわえ、通気性も高いから体温を逃がさず余分な湿気のみを放出します。

携帯してもとにかく軽量！

Image: MAMMUT

注目はやはりその重量。465gと500mlのペットボトルなみの重さなので、すこしかさばるけれど、暑いときは肩や腰に巻いたり、携帯すれば必要なときにサッと暖かい。アジアンフィットタイプなので、すっきりとしたシルエットで日本人の体型にバッチリフィットします。両サイドにスリットポケットを配置し、さらに胸ポケットも配備で、小物の収納にもかなり便利。

Image: MAMMUT

カジュアルのアウターとしてはもちろん、スーツジャケットのインナーにも着れるので、ビジネスシーンでも。このシーズン、デイリーユースとしてかなり重宝しそう。

Source: MAMMUT