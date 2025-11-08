「これで愛梨をおとしました」長友佑都、息子の前で平愛梨を“落とした”特技披露「夫と初めて2人で会って」
俳優の平愛梨さんは11月7日、自身のInstagramを更新。家族が集まった仲良しショットを公開し、夫婦の思い出話を明かしました。
【写真】平愛梨の一家大集合ショット
また、選手たちがカラオケで歌うコーナーの最後にサプライズで長友選手が歌い出したエピソードを披露しました。サングラスを掛けて尾崎豊さんの曲『I LOVE YOU』を熱唱したことを伝え、「PAPAに対して強く憧れをもつ長男」が父を見守る姿を4枚目の写真に収めています。さらに長友さんは「これで愛梨をおとしました」と発言したようです。平さんは「夫と初めて2人で会って歌の上手さに感動したことを思い出した!!」と当時を振り返しました。
ファンからは、「素敵な写真ですね」「うっとりなるょね 長友さん良いところだらけで、尊敬しちゃうょね 愛梨ちゃんも可愛いママ」「素敵な長友家ですね」「とても良い写真」「歌めっちゃくちゃ上手くてびっくりしました」「波多野さんとの、やり取りも、面白かったです」「楽しそう パパも一緒で嬉しいね」「ダイスキなファミリーです」との声が寄せられています。
(文:中村 凪)
「素敵な長友家ですね」平さんは「2025 FC東京イベント PAPAの試合でよく行かせてもらう味の素スタジアム」とつづり、5枚の写真を投稿。夫の長友佑都選手が所属するFC東京のイベントを息子たちと訪れたようです。1枚目は会場の味の素スタジアムで同チームマスコット・東京ドロンパと一緒に撮影した家族ショットです。平さんと長友さん、息子4人が大集合しています。2、3枚目では、子どもたちがエアー遊具の滑り台で遊ぶ様子も。
子どもたちのハロウィンショットも披露自身のInstagramで家族ショットなどをたびたび公開している平さん。10月31日の投稿では「2025ハロウィン タイトル『長友選手に憧れて』」とつづり、子どもたちのハロウィンショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)