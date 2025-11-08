³ØÀ¸¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î½ÀÆ»ÃË½÷º®¹çÃÄÂÎÀï¤¬12·î¤Ë½é³«ºÅ¡¡Âç²ñ¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¤Ï·ê°æÎ´¾»á
¡¡¹ñÆâ¤Î³ØÀ¸¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¤Ï½é¤Î½ÀÆ»ÃË½÷º®¹çÃÄÂÎ¤ÇÀï¤¦¡ÖIKAI Christmas CUP Âè1²óÁ´ÆüËÜ³ØÀ¸½ÀÆ»ÃË½÷º®¹çÃÄÂÎÂç²ñ¡×¤¬¡¢12·î20¡¢21Æü¤ËÀÅ²¬¸©¾ÂÄÅ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¸ÞÎØ¤Ï2020Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤«¤éºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·Á¼°¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÏºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¤ËÇÔ¤ì¤Æ¶ä¥á¥À¥ë¤È¤Ê¤êÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÃË»Ò3Ì¾¡¦½÷»Ò3Ì¾¤Î·×6Ì¾¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢ÃË»Ò¤Ï73kg°Ê²¼¡¢90kg°Ê²¼¡¢90kgÄ¶¡¢½÷»Ò¤Ï57kg°Ê²¼¡¢70kg°Ê²¼¡¢70kgÄ¶¤Î³¬µéÊÌ¤Ë¤è¤ëÂÐÀï·Á¼°¡£Âç²ñÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤Î¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¥¤Ï¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¶â¥á¥À¥ë¤Î·ê°æÎ´¾»á¡ÊÅ·ÍýÂç½ÀÆ»Éô»ÕÈÏ¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£¡Ö¹ñºÝÂç²ñ¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø½ÀÆ»ÃË½÷º®¹çÃÄÂÎ¡Ù¤ò¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î³ØÀ¸¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£³ÆÂç³Ø¡¢ÃË½÷3³¬µé¤º¤Ä6¿Í¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤µ¤ì¡¢Éô°÷¤¬ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹Ç®¤¤Àï¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë½ÀÆ»¶µ¼¼¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢³§ÍÍ¤â²ñ¾ì¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¡¢²¹¤«¤¤À¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¤Î³µÍ×¤Ê¤É¾Ü¤·¤¯¤Ï¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È¤Þ¤Ç¡Êhttps://sites.google.com/view/ikaichristmascup2025/¡Ë¡£