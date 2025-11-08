¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ûµð¿Í²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬ÅÓÃæ¹çÎ®¡¡Æ±³ØÇ¯¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àª¤é¤È¸òÎ®
¡¡²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤Î¤¿¤á¤Ë»²²Ã¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿µð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤¬8Æü¡¢ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î¶¯²½¹ç½É¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æü7Æü¤ËµÜºêÆþ¤ê¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤«¤éÎý½¬¤Ë»²²Ã¡£¥¦¥ª¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×Á°¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸1996Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÌîÂ¼Í¦ÆâÌî¼ê¡Ê28¡Ë¤ä¾¾ËÜÍµ¼ùÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤é¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅêÆâÏ¢·È¤Ç¤Ï¡¢°ì½ï¤Ë°ìÎÝ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿ÌîÂ¼¤ÈÃÌ¾Ð¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£10Æü¤Ï¹Åç¤ÈÎý½¬»î¹ç¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤Ï7Æü¤Ë¡Ö»È¤¦¤Î¤«¤Ê¡£ËÜ¿Í¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£