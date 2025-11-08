なじみ深い曲で生演奏の魅力を味わう「第40回名曲コンサート」が23日午後3時、福岡県筑紫野市の市文化会館で開かれる。

テーマは「ミュージカルとオペラの祭典」。第1部は、九州交響楽団などの奏者でつくる「アンサンブル福岡」と、地元福岡の合唱グループ「クール・パンセ」が協演。ミュージカル「マイフェアレディ」の曲を届ける。曲間は、ともにナレーションなどで活躍する鶴賀皇史朗がヒギンズ役、尾鍋斐沙奈がイライザ役として、劇のセリフを語りかける。

第2部ではバリトンの原尚志が登場し、シューベルト「魔王」「菩提樹（ぼだいじゅ）」などを披露。観客アンケートでリクエストの多い日本の歌曲も取り上げ、山田耕筰「この道」や高田三郎「くちなし」などを歌い上げる。

名曲コンサートは1987年から毎年、同市で開催。クラシックだけにとどまらず、民族楽器や地元の高校生とのコラボレーションなど、多彩な企画を実施。初回からプロデューサーを務める大倉安幸は「地域の方に音楽を身近に感じてもらうきっかけになればうれしい」と語る。

一般2500円、大学生以下1000円（当日各500円増）。筑紫野市文化会館＝092（925）4321。

（竹添そら）