歌手の浜崎あゆみが7日、Instagramを更新。公演後のスタイルにさまざまな反響が寄せられている。

【映像】浜崎あゆみ、息子たちの写真＆“見た目10代”公演後の姿

Instagramでは大きな鏡越しに撮影した自宅玄関での自撮りショットや、2人の息子が公園の遊具で遊んでいる写真、着物姿での親子ショットなど、プライベートの様子を披露している浜崎。

現在、日本各地を始め、シンガポールや上海などを巡るアジアツアーを開催しており、リハーサルに励む様子やステージに立つ写真など、歌手としての姿も公開している。

浜崎あゆみ、北京公演後の姿を公開

10月31日の投稿では「北京で1万人を超えるLIVEを開催する日本人の女性歌手は歴史上初だそうです… よろしくお願いします！」と、翌日に控えた北京公演への意気込みをつづっており、11月7日は「Thank you Beijing!!!（ありがとう北京!!!）」と感謝の思いをつづり、公演後の様子を披露した。

この投稿にファンからは、「新しい歴史をまた1つ刻んだのねー！すごいなぁ!!北京お疲れ様でした！」「メイクもファッションも小さいお顔も可愛すぎ！」「若すぎて可愛い!!見た目10代だよ」「お顔ちっちゃ！」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）