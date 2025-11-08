¥é¥ê¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢Ì¾Êª¥È¥ó¥Í¥ë¤Ç¡È²Ð²Ö»¶¤ë¡É¾×·â¸÷·Ê ÆüËÜ¿Í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¡Ö¹¶¤á¤Æ¤ë¤Í¡×¹ñÆâ³°¤âÃíÌÜ
¡ÚWRC À¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢¡ÛÂè13Àï ¥é¥ê¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê11·î7Æü¡¿¥Ç¥¤2¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤Ç¡È²Ð²Ö»¶¤ë¡ÉÀÜ¿¨¤ÎÍÍ»Ò
¡¡À¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢¡ÊWRC¡Ë¤ÎÂè13Àï¡Ø¥é¥ê¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¤¬11·î6Æü¤«¤é9Æü¤ÎÆüÄø¤Ç³«ºÅ¡£Ì¾Êª¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î°ËÀª¿À¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î»³ËÜÍºµª¡ÊGR¥ä¥ê¥¹¡Ë¤¬¸«¤»¤¿¹ë²÷¤ÊÁö¹Ô¤¬¹ñÆâ³°¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¥ê¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢Æ»Éý¤¬¶¹¤¯¡¢ÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥Ä¥¤¥¹¥Æ¥£¤Ê¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬Ï¢Â³¤¹¤ëÈó¾ï¤ËÆñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤¥³¡¼¥¹ÀßÄê¤¬ÆÃÄ§¤À¡£¤³¤ÎÆñ½ê¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë°ËÀª¿À¥È¥ó¥Í¥ë¡ÊSS4/SS5¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡Ë ¤Ë¡¢»³ËÜ¤¬¶î¤ëGR¥ä¥ê¥¹¤¬¿ÊÆþ¤·¤¿ºÝ¡¢¥Þ¥·¥ó¤Ï¤ï¤º¤«¤ËµóÆ°¤òÍð¤·¡¢¥¢¥¦¥ÈÂ¦¤ËËÄ¤é¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢±¦¥ê¥¢¤¬¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎÊÉÌÌ¤Ë·ã¤·¤¯¥Ò¥Ã¥È ¡£¾×·â¤Ç¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤Ë²Ð²Ö¤¬»¶¤Ã¤¿¡£»³ËÜ¤Ï°ì½Ö¥Õ¥é¤Ä¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Î©¤ÆÄ¾¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÁö¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤òWRC¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤â¡Ö¥¢¥¦¥Á¡ª¡ÊÄË¤¤¡Ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢8Æü»þÅÀ¤Ç8Ëü²ó°Ê¾åÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥é¥ê¡¼¥Õ¥¡¥ó¤¬Ç®¤¤»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¹¶¤á¤Æ¤ë¤Í¡×¡ÖÂ²ó¤êÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³ËÜÍºµª¤Ï¥Ç¥¤2ºÇ½é¤ÎSS2½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤Ï¥¯¥é¥¹4°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢SS5¤Ç½ç°Ì¤ò7°Ì¤Þ¤ÇÍî¤È¤¹Å¸³«¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤«¤éÇ´¤ê¶¯¤¯ÈÔ²ó¤·¡¢¥Ç¥¤2½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤Ï¥¯¥é¥¹5°Ì¤Þ¤Ç½ç°Ì¤òÌá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊABEMA¡ØWRC À¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢ 2025¡Ù¡¿(C)WRC¡Ë