¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤ÎÆ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤¬£¸Æü¡¢£Á£Â£Ã¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¶µ¤¨¤Æ¡ª¥Ë¥å¡¼¥¹¥é¥¤¥Ö¡¡ÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¡×¤Ë½Ð±é¡£ÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë²ñ¸«Ãæ¤Î¼«¿È¤ÎÂÖÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡Æ£ÅÄ»á¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ÏÀÖ´úÆüÍËÈÇ¡Ê£±£±·î£²Æü¹æ¡Ë¤¬£²£¹ÆüÇÛ¿®¤ÎÅÅ»ÒÈÇ¤Ç¡¢¡Ö¥¹¥¯¡¼¥×¡¡°Ý¿·¡¦Æ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¡¡½ÅÂçµ¿ÏÇ¡¡¸øÀßÈë½ñÂ¦¤Ë¸ø¶âÆóÀéËü±ß¡Ø¿È¤òÀÚ¤ë¡Ù¤É¤³¤í¤«¿ÈÆâ¤ØÀÇ¶â´ÔÎ®¡×¤ÈÂê¤·¡¢Æ£ÅÄ»á¤Î¸øÀßÈë½ñ¤Î²ñ¼Ò¤Ë¥Ó¥é°õºþÂå¤ò»Ù½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡Æ£ÅÄ»á¤Ï£´Æü¤Ë²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡ÖË¡Åª¤Ë¤ÏÅ¬Àµ¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤¬¡¢µ¼Ô¤È¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÂÖÅÙ¤ËÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Æ£ÅÄ»á¤Ï¡Ö»ä¤âÂÖÅÙ¤¬°¤¤¤È¤¹¤´¤¤°¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤È¼«¤éÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢²ñ¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÄã»ÑÀª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É²ñ¸«¤Î»þ¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¼ÁÌä¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢»ä¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¥¤¥é¥Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£½¤¹Ô¤¬Â¤ê¤ó¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²þ¤á¤Æ¡Ê²ñ¸«¤ò¡Ë¸«¤Æ¡¢¥³¥¤¥ÄÂÖÅÙ°¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡ÖËÍ¤Î¤³¤È¤Ï¥Ü¥³¥¹¥«¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¡ÊÈë½ñ¤Î¡Ë¼«Âð¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬¥Ô¥ó¥Ý¥ó¤·¤ËÍè¤¿¡£·úÂ¤Êª¿¯Æþ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥ê¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ·Ù»¡º»ÂÁ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èë½ñ¤È¤«Èë½ñ¤Î²ÈÂ²¤Ë¤Þ¤Ç¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤ä¤í¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¥à¥«¤Ä¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡²þ¤á¤Æ¡Öµ¼Ô¡Ê¤Î¼ÁÌä¤ò¡Ë¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡¢¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤¤¤¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
