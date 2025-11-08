◇フィギュアスケート グランプリシリーズ第４戦 ＮＨＫ杯 最終日（８日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）

午前に公式練習が行われ、女子日本勢は坂本花織（シスメックス）、青木祐奈（ＭＦアカデミー）、樋口新葉（ノエビア）がフリーに向けた最終調整を行った。

ショートプログラム（ＳＰ）１位の坂本は本番衣装でリンクへ。フリー「愛の賛歌」の曲をかけ、ダブルアクセル（２回転半ジャンプ）を降りると３回転フリップも着氷。ただルッツ、フリップ、ループと回転が抜けるジャンプが続いた。曲かけ後は、すぐに３回転ルッツ、フリップも降りて修正。３回転フリップ―トウループの連続ジャンプ、ダブルアクセルからの３連続ジャンプも着氷させ、練習を終えた。

ＧＰ第１戦フランス大会２位で、今大会優勝すればＧＰファイナル（１２月、名古屋）進出が決まる坂本。２位に９・３０点差をつける首位だが、ＳＰ後は「今は一つミスをすると崩れちゃうので、最後まで気を抜かずにやります」と、引き締めていた。

ＳＰ９位の青木は、フリーの曲をかけて３回転フリップ、ダブルアクセルからの連続ジャンプ、３回転ルッツ―２回転トウループなどを着氷。曲かけ後は、３回転フリップなどの感触を確かめた。ＳＰ１０位の樋口は曲をかけ、ダブルアクセル―３回転トウループの連続ジャンプを着氷。曲かけ後は、３回転ルッツからの連続ジャンプなどを入念に確認した。

女子フリーは、午後７時３０分からスタート。日本勢の滑走順は以下の通り。

３樋口新葉 ７時５３分

４青木祐奈 ８時０１分

１２坂本花織 ９時１２分