¡Ö1LDK¤Ë¥´¥¥Ö¥êÌó1000É¤¡×¤ÎÁÔÀä¸½¾ì¤â¡Ä¥´¥ß²°Éß¤ÎÀ¶ÁÝ¶È¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢¡È¥´¥ß²°Éß½»¿Í¡É¤Î·¹¸þ
¡Ö¾²¤«¤éÅ·°æ¤Þ¤Ç¡¢¥´¥ß¤¬¤®¤Ã¤·¤êËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿²È¡×¡Ö1LDK¤Ë¥´¥¥Ö¥êÌó1000É¤¡×--Ç¯´Ö5000·ï¤Û¤É¤Î¥´¥ß²°ÉßÀ¶ÁÝ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¥´¥ß²°ÉßÀìÌç¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¤ÎYouTube¤Ë¤Ï¡¢¾×·âÅª¤ÊÊ¸¸À¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¡Ø¥´¥ß²°ÉßÀìÌç¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¤Î¸½¾ìÆüÊó ¥ì¥Ù¥ëMAX¤Î¿ÍÀ¸¤ªÊÒÉÕ¤±¡ÙÂè1ÏÃ¤òÆÉ¤à
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥´¥ß²°Éß¤ÏÄ¹Ç¯¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£¥´¥ß²°ÉßÀìÌç¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¤ÎÀÐÅÄµ£¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¥·¥ó¥¯¤Ë¿©´ï¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö´ù¤Î¾å¤¬»¶¤é¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡¢¤½¤ó¤ÊÆü¾ï¤Îº³ºÙ¤Ê¾õÂÖ¤¬¡¢¥´¥ß²°Éß¤Ø¤ÎÆþ¤ê¸ý¤À¤È¸ì¤ë¡£
¡¡ÀÐÅÄ¤µ¤ó¤È¡¢Æ±¼Ò¤ÎÅìµþ¸½¾ì¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë»³ÅÄ°ì¿Î¤µ¤ó¤Ë¡¢°ÍÍê¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î·¹¸þ¤ä¡¢¥´¥ß²°Éß¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î1²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
¡Ê¥´¥ß²°ÉßÀìÌç¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¸ø¼°YouTube¤è¤ê¡Ë
¡Ö¥´¥ß²°Éß½»Ì±¡×¤Ë·¹¸þ¤Ï¤¢¤ë¡©
¨¡¨¡¥´¥ß²°ÉßÀìÌç¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¤ÎYouTube¤ÏÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬30Ëü¿ÍÄ¶¡¢¿ôÉ´ËüPV¤ÎÆ°²è¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¸½ºß¤Ï¡¢Ç¯´Ö¤Ë¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î¥´¥ß²°Éß¤òÀ¶ÁÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
ÀÐÅÄµ£¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢ÀÐÅÄ¡Ë¡¡¿ôÇ¯Á°¤Þ¤ÇÇ¯´Ö3000·ïÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢YouTube¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤«¤é¤Î°ÍÍê¤âÇ¯¡¹Áý¤¨¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï5000·ï¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£YouTubeÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢Ëè²óºî¶ÈÎÁ¶â¤òÌÀ¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ö¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤ª´ê¤¤¤Ç¤¤ë¡×¤È»×¤ï¤ì¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡°ÍÍê¼Ô¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
»³ÅÄ°ì¿Î¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢»³ÅÄ¡Ë¡¡¤Þ¤ºÂçÈ¾¤òÀê¤á¤ë¤Î¤¬¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÂ¿¤¤¤Î¤¬½÷À¤«¤é¤Î°ÍÍê¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î6¡Á7³ä¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹âÎð¼Ô¤Ï¾¯¤ÊÌÜ¤ÇÆ¯¤À¹¤ê¤Î¿Í¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÐÅÄ¡¡¥´¥ß²°Éß¤ÈÊ¹¤¯¤ÈÆÃ¼ì¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Êý¤Ï¤´¤¯¤´¤¯°ìÉô¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÉáÄÌ¤Î¿Í¤«¤é¤Î°ÍÍê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
--¡Ö¤³¤ó¤Ê¿¦¶È¤Î¿Í¤«¤é¤Î°ÍÍê¤¬Â¿¤¤¡×¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
»³ÅÄ¡¡´Ç¸î»Õ¡¢¶µ»Õ¡¢ÊÛ¸î»Î¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÐ¿Í¥µ¡¼¥Ó¥¹½¾»ö¼Ô¤¬Â¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¡×¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤«¤é¤Î°ÍÍê¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ê¡Ä¡Ä¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤È°Ê³°¤òÍ¥Àè¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤Ëµ¤¤ò¸¯¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é¥´¥ß²°Éß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤ÏÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»Å»ö¤ËÈè¤ì¤Æ¡¢°û¤ó¤À¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ê¡¢10ËÜ¡¢20ËÜ¤ÈÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¡Ö³Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë1¸®¤Ï¡¢¥´¥ß²°Éß¤¬¤¢¤ë¡×
¨¡¨¡YouTube¤Ç¤Ï¡¢Ëè²ó¥´¥ß²°Éß¤Î¥ì¥Ù¥ë¤òÈ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤É¤¦Ê¬Îà¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
»³ÅÄ¡¡¤Þ¤º½éÊâÅª¤Ê¤È¤³¤í¤À¤È¡Ö¾²¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡×¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢´°Á´¤Ë¾²¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡Ö¥ì¥Ù¥ë1¡×¤Ë¥é¥ó¥¯ÉÕ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¡Ö¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ê¤É°ìÉô¤À¤±¾²¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¡×¡Ö¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾²¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤Ê¤ë¤È¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Þ¤Ç¤¯¤ë¤È¡¢¼¡¤Ï¥´¥ß¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¹â¤µ¤Þ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡£¡ÖÂ¼ó¡¦¤¯¤ë¤Ö¤·¤Î¹â¤µ¡×¡ÖÉ¨¡Á¹ø¡×¡Ö¹ø¤è¤ê¾å¡×¤Ê¤É¤¤¤¯¤Ä¤«¥ì¥Ù¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢¥ì¥Ù¥ëMAX¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö¸¼´Ø¤ò³«¤±¤¿½Ö´Ö¤«¤éÃæ¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¡×¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
--°ÍÍê¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¤É¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
ÀÐÅÄ¡¡Á´ÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥Ù¥ë1¡Á3¡¢¤Ä¤Þ¤ê¾²¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¥´¥ß¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¹â¤¯¤ÏÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤Àºî¶È·ï¿ô¤¬Ç¯´Ö¤Ë1000·ï¤¯¤é¤¤¤Î¤³¤í¤Ï¡¢¥ì¥Ù¥ëMAX¤ò´Þ¤á¤Æ¥Ï¡¼¥É¤Ê°ÍÍê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï·ï¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¿þÌî¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç·ã¤·¤¯¤Ê¤¤¸½¾ì¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡°ÍÍê¼Ô¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤ÇÁÝ½ü¤·¤è¤¦¤È»×¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÀÐÅÄ¡¡½¸¹ç½»Âð¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤Ç¡ÖÄê´üÅÀ¸¡¤¬Æþ¤ë¤«¤é¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤è¤¯¤¢¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£½¸¹ç½»Âð¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Ë¤ª¤¤¤ä³²Ãî¤¬È¯À¸¤·¤Æ¡¢ÎÙ¼¼¤«¤é¤Î¥¯¥ì¡¼¥à¤ÇÈ¯³Ð¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥´¥ß²°Éß¤Ë¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¿©¤ÙÊª·Ï¤Î¥´¥ß¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢°áÎà¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Ë¤ª¤¤¤¬È¯À¸¤·¤Ë¤¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤Ï¥ì¥Ù¥ëMAX¤Ë³ºÅö¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Ä¹¤¤´Ö¥Ð¥ì¤º¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
--µ¤ÉÕ¤«¤º¤Ë¡¢ÎÙ¼¼¤¬¥´¥ß²°Éß²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀÐÅÄ¡¡Á´Á³¡¢¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Î´¶³Ð¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¡¢1¸®¤Ï¥´¥ß²°Éß¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È¡£¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÎ¢¤Ë»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¤ÇµÙ·Æ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é³Æ¸Í¤Î¥Ù¥é¥ó¥À¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö¤¢¡¢¤¢¤½¤³¤â¥´¥ß²°Éß¤ä¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¥´¥ß²°Éß¤Ë¤â¡Ö¥È¥ì¥ó¥É¡×¤¬¤¢¤ë
--¥´¥ß²°ÉßÀ¶ÁÝ¤ÏÈó¾ï¤ËÂçÊÑ¤Ê»Å»ö¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢ÊÐ¸«¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»³ÅÄ¡¡º£¤Ç¤³¤½¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀÎ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥´¥ß²°¡×¡Ö±ø¤¤¡¢¤¯¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¤«¤Ê¤ê¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï°ÍÍê¼Ô¤«¤éÅÜ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£
--¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤ÇÅÜ¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
»³ÅÄ¡¡ÎÁ¶â¤Î¤³¤È¤ÇÅÜ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£À¶ÁÝÎÁ¶â¤Ë¤ÏÃÏ°èº¹¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤À¤¤¤¿¤¤´ØÀ¾·÷¤Ê¤é20Ëü±ß¼å¡¢´ØÅì·÷¤À¤È¤â¤¦¾¯¤·¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¶â³Û´¶¤òÄó¼¨¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ì¤Ð1Ëü¡Á2Ëü±ß¤ÇºÑ¤à¤Î¤Ë¡¢²¿¤Ç¤½¤ó¤Ê¹â¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥´¥ß²°ÉßÀ¶ÁÝ¤Ë¤Ï¡¢¤À¤¤¤¿¤¤2¥È¥ó¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç»Ç¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢1Âæ¤ò¼êÇÛ¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Þ¤º¿ôËü±ß¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¡¢¿Í·ïÈñ¤ä¥´¥ß¤Î½èÊ¬Èñ¤Ê¤É¤â¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Áê¾ì¤¬Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯1Âæ¤Ç100Ëü±ßÃ±°Ì¤ÎÀÁµá¤ò¤¹¤ë°ÆÁ¶È¼Ô¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬ÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤âÊ¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
--Ä¹¤é¤¯¥´¥ß²°ÉßÀ¶ÁÝ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª2¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢»þÂå¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥´¥ß²°Éß¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÀÐÅÄ¡¡ºÇ¶á¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êAmazon¤ÎÈ¢¤¬ÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªÂð¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
»³ÅÄ¡¡ÂðÇÛÊª¤ò³«Éõ¤»¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ï¤¿¤·¤«¤Ë¤è¤¯¸«¤Þ¤¹¤Í¡£¤¢¤È¡¢¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯»æÇÞÂÎ¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¿·Ê¹¤Ê¤É¤¬ÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥´¥ß²°Éß¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸«¤«¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÅÄ¡¡¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¶õ¤´Ì¤âÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£Àè¤Û¤É¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ëÊý¤«¤é¤Î°ÍÍê¤¬Â¿¤¤¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤óËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤ÊÃæ¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¡£Æ±ÍÍ¤Ë·ò¹¯¿©ÉÊ¤Î¶õ¤È¢¤Ê¤É¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÊÅÄ¸ý ¤æ¤¦¡Ë