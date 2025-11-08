¡ÖÅ·°æ¤Þ¤Ç¥´¥ß¤®¤Ã¤·¤ê¡×¡Ö¥ê¥ó¥´¤¬¿Æ»ØÂç¤Ë¤·¤Ü¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡Ä¡×¥´¥ß²°Éß¤ÎÀ¶ÁÝ¶È¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ÈËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÁÔÀä¸½¾ì¡É¤¿¤Á
¡Ö¾²¤«¤éÅ·°æ¤Þ¤Ç¡¢¥´¥ß¤¬¤®¤Ã¤·¤êËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿²È¡×¡Ö1LDK¤Ë¥´¥¥Ö¥êÌó1000É¤¡×--Ç¯´Ö5000·ï¤Û¤É¤Î¥´¥ß²°ÉßÀ¶ÁÝ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¥´¥ß²°ÉßÀìÌç¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¤ÎYouTube¤Ë¤Ï¡¢¾×·âÅª¤ÊÊ¸¸À¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¡¡Æ±¼Ò¤ÎÀÐÅÄµ£¼ÒÄ¹¤È¡¢Åìµþ¸½¾ì¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë»³ÅÄ°ì¿Î¤µ¤ó¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÃæ¤ÇËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¸½¾ì¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î2²óÌÜ¡¿ºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
¡Ê¥´¥ß²°ÉßÀìÌç¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¸ø¼°YouTube¤è¤ê¡Ë
¢¡¢¡¢¡
¥´¥ß²°ÉßÀ¶ÁÝ¤ÇÂç»ö¤Ê¤³¤È¤È¤Ï
¨¡¨¡¥´¥ß²°Éß¤òÀ¶ÁÝ¤¹¤ëºÝ¡¢ºî¶È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÎ®¤ì¤Ç¿Ê¤á¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
ÀÐÅÄµ£¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢ÀÐÅÄ¡Ë¡¡°Õ³°¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥´¥ß²°ÉßÀ¶ÁÝ¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¸«ÀÑ¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡°ÍÍê¤¬¤¢¤Ã¤¿ºÝ¡¢¤Þ¤º¸«ÀÑ¤â¤ê¤Ë»Ç¤¤¡¢¸½¾ì¤Î´Ö¼è¤ê¤äÊªÎÌ¤ò¸«Äê¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï²¿ÂæÉ¬Í×¤«¡¢Ã¯¤ò¤É¤³¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë¤«¡¢µÙ·Æ»þ´Ö¤Ï¤¤¤Ä¤È¤ë¤«¤Ê¤É¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤Ë¤ÏÊ¿¶Ñ6¡¢7¿Í¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£Éô²°¤ÎÃæ¤ÇÊ¬ÊÌ¤·¤ÆÂÞ¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬4¿Í¡¢±¿¤Ó½Ð¤·¤¬1¿Í¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Ø¤ÎÀÑ¤ß¹þ¤ß¤¬1¿Í¤È¤¤¤¦ÂÎÀ©¤Ç¤¹¡£
»³ÅÄ°ì¿Î¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢»³ÅÄ¡Ë¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢»ä¤¿¤Á¤¬°ìÈÖµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡×¤ËºÇÂç¸Â±è¤¦¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£°ÍÍê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Ë¥Ð¥ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¿Í¤¬ÂçÈ¾¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÁû²»¤òÎ©¤Æ¤Ê¤¤¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¥´¥ß¤òÈÂ½Ð¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤È¤á¤Æ¤¢¤ëÄøÅÙÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é³°¤Ë½Ð¤¹¡¢¤Ê¤É¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÃÏÁØ¡×¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¥´¥ß¤ÎÁØ¤«¤é¡È¤ªÊõ¡É¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â
--YouTube¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¸½¾ì¤Ç¤Îºî¶ÈÉ÷·Ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Ð¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¥´¥ß¤òºï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¾×·âÅª¤Ç¤·¤¿¡£
ÀÐÅÄ¡¡¥Ð¡¼¥ë¤Ï·î¤Ë1¡Á2²ó¡¢»È¤¦¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¤Í¡£´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÀã¤«¤¤Ë»È¤¦¤è¤¦¤Ê¥¹¥³¥Ã¥×¤È¡¢Âç¤¤Ê¥Á¥ê¥È¥ê¤Î¤è¤¦¤ÊÆ»¶ñ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ð¡¼¥ë¤ò»È¤¦¤Î¤Ï¡Ö¥¬¥Á¥¬¥ÁÁØ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢Ä¹Ç¯Æ§¤ß¤·¤á¤é¤ì¤Æ¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥´¥ß¤ä¥â¥Î¤ò¤É¤¦¤Ë¤«¤¹¤ë¤È¤¤Ç¤¹¡£¥¬¥Á¥¬¥ÁÁØ¤È¤ÏÈ¿ÂÐ¤Ë¡Ö¥Õ¥ï¥Õ¥ïÁØ¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÏÂÞ¤È¤«¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤·¤¿¤â¤Î¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁØ¤Ç¤¹¤Í¡£
--¥´¥ß¤¬ÁØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀÐÅÄ¡¡¥´¥ß¤ÎÁØ¤Ï¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤¬°ìÈÖ¾å¤¬¿·¤·¤¯¡¢²¼¤Ë¹Ô¤±¤Ð¤¤¤¯¤Û¤É¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£·¡¤ê½Ð¤·¤¿¥´¥ß¤Î¾ÞÌ£´ü¸Â¤ä¿·Ê¹¤ÎÈ¯¹ÔÆü¤ò¸«¤ë¤È¡¢¾å¤«¤é²¼¤Ë·¡¤ë¤´¤È¤ËÇ¯Âå¤¬¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÃÏÁØ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤Ï¤³¤Î¶È³¦¤Ç13Ç¯¡¢¥´¥ß²°Éß¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÈÖ¸Å¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢¾¼ÏÂ20Ç¯Âå¤Î¿·Ê¹¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»³ÅÄ¡¡»ä¤â¸Å¤¤¤â¤Î¤Ç°ìÈÖ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤ÎÆüÏªÀïÁè¤Îº¢¤Î¼êÄ¢¤¬½Ð¤Æ¤¤¿»þ¤Ç¤¹¡£
ÀÐÅÄ¡¡¾¼ÏÂ»þÂå¤Î¤ª¶â¤â½Ð¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î1±ß¶Ì¤È¤«¡£¤ªµÒ¤µ¤Þ¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ºî¶ÈÃæ¤Ë´í¸±¤ÊÌÜ¤ËÁø¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
»³ÅÄ¡¡²°º¬Î¢¤Çºî¶ÈÃæ¤Ë¡¢¾²¤¬È´¤±¤Æ¥É¡¼¥ó¤È1³¬¤ËÍî²¼¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤Þ¤¿¤ÞÍî¤Á¤¿½Ö´Ö¤Ë²¼¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬3¿Í¤¤¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÅÄ¡¡¾²¤¬È´¤±¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Êª¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾²¤¬Éå¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤ªÂð¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¤Í¡£±Õ¾õ²½¤·¤¿¿©¤ÙÊª¤¬¾å¤«¤éÆ§¤Þ¤ì¤Æ¡¢ÂÞ¤¬ÇËÎö¤·¤Æ¾²¤ËÝî¤ß¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¼ç¤Ê¸¶°ø¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢Íá¼¼¤¬¥´¥ß¤À¤é¤±¤Ç¤â¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤Æ¡¢¤½¤Î¿å¤¬¥´¥ß¤òÅÁ¤Ã¤Æ¹¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ªÂð¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»³ÅÄ¡¡¿©¤ÙÊª¤Ï¡¢¤Þ¤º¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¼¡¤Ë¡¢´¥Áç¤·¤Æ¤â¤È¤â¤ÈÂç¤¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿åÊ¬¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤ÏÇ¯¿ô¤¬·Ð¤Ä¤È¡¢ËÜÅö¤ËÈ¾Ê¬¡¢3Ê¬¤Î1¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç½Ì¤ß¤Þ¤¹¤è¡£º£¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿Ãæ¤À¤È¡¢¿Æ»ØÂç¤Þ¤Ç°à¤ó¤À¥ê¥ó¥´¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÐÅÄ¡¡ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¤ÇÀ¸Íñ¤ÎÃæ¿È¤¬¤Ê¤¤¡¢¤È¤«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¿È¤À¤±´¥Áç¤·¤Æ¡¢¾øÈ¯¤·¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£²«¿È¤À¤±¤¬·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥«¥é¥«¥é²»¤¬¤·¤¿¤ê¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¤â²á¹ó¤À¤Ã¤¿¸½¾ì¤Ï¡©
¨¡¨¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
»³ÅÄ¡¡»ä¤¿¤Á¤ÎYouTube¤ÇºÇ¤âºÆÀ¸²ó¿ô¤¬Â¿¤¤Æ°²è¤Î¸½¾ì¤Ç¤¹¤Í¡£50Âå¤ÎÃËÀ¤«¤é¡ÖÉô²°¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È°ÍÍê¤¬¤¢¤Ã¤Æ»Ç¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¥É¥¢¤ò³«¤±¤¿¤éÅ·°æ¤Þ¤Ç²ÙÊª¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£
ÀÐÅÄ¡¡º£¤Ç¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¸ì¤ê¤°¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤â¡Ö¤¢¤Î¸½¾ì¥ä¥Ð¤«¤Ã¤¿¡×¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤Æ¡Ö¤â¤¦¥¨¥°¤«¤Ã¤¿¡¢¥Þ¥¸¤Ç¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¥Ü¥¥ã¥Ö¥é¥ê¡¼¤ò¼º¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¤É¤ì¤Û¤ÉÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
»³ÅÄ¡¡¤À¤¤¤¿¤¤°ÍÍê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â1Æü¤Ç½ª¤ï¤ëºî¶È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤Ï´ØÅì¤Î¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁí½Ð¤Ç´Ý4Æü´Ö¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½ë¤µ¡¢½¤¤¡¢¥´¥¥Ö¥ê¤ÎÂ¿¤µ¡¢ÊªÎÌ¨¡¨¡Á´¤Æ¤¬È¾Ã¼¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿ÍÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤ºî¶È¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºî¶ÈÅª¤ÊÉôÊ¬¤â´Þ¤á¤ÆËÜÅö¤Ë°õ¾Ý¿¼¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀÐÅÄ¡¡Á´°÷¤¬¶ÚÆùÄË¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»Å»ö¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¢¤ëÄøÅÙ´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Ï¶ÚÆùÄË¤Ë¤Ê¤ó¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¤¢¤Î¸½¾ì¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ø¤Ç¤Îºî¶È¤¬Â³¤¤¤Æ¹ø¤¬ÄË¤¤¡¢³¬ÃÊºî¶È¤ÇÂÎ¤âÄË¤¤¡£ËèÄ«¡¢µ¯¤¤¿»þ¤ÎÈèÏ«´¶¤¬ËÜÅö¤Ë¥ä¥Ð¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤¤¤¦¶¯²½¹ç½É¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡¡Ä¾¶á¤À¤È¡¢¥´¥¥Ö¥ê¤ÎÁã¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëÊª·ï¤â¡¢°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
--¥´¥¥Ö¥ê¤Ã¤ÆÁã¤òºî¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
ÀÐÅÄ¡¡¤¢¤Þ¤ê¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¸·Ì©¤Ë¡ÖÁã¡×¤Ê¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢É÷Ï¤¾ì¤òÊÒÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÇÓ¿å¹Â¤Ë¥´¥ß¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¡¢¹ø¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¥´¥ß¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤É¤«¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¥´¥¥Ö¥ê¤¬²¿É¤¤â¤¤¤Æ¡£
¡¡¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇÓ¿å¹Â¤ÎÃæ¿È¤ò¤«¤¤À¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢10É¤¤¯¤é¤¤¤¬°ìµ¤¤Ë¥ï¡¼¥Ã¤È½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë²¼¤Ë¤¤¤¯¤È¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤Æ¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£
--ÀÐÅÄ¤µ¤ó¡¢¥´¥¥Ö¥ê¤ÏÊ¿µ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÀÐÅÄ¡¡»Å»öÃæ¤ÏÁ´Á³Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤Ê¤é·³¼ê¤ÇÄ¾¤Ç¤Ä¤«¤á¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ÈÉáÄÌ¤Ë·ù¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤Î´Ö¤â¡¢¥Ù¥é¥ó¥À¤Ë½Ð¸½¤·¤¿¤È¤¤Ï5ÉÃ¤¯¤é¤¤¥Õ¥ê¡¼¥º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¶ÁÝ¸å¡¢ÎÞ¤òÎ®¤¹°ÍÍê¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤
¨¡¨¡¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤Ï¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤¹¤«?
ÀÐÅÄ¡¡°ìÈÖ¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î´î¤ó¤À´é¤ò¸«¤¿»þ¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤ì¤¤¤´¤È¤Ê¤·¤Ç¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤ËÍê¤ó¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢Âç¤¤Ê¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
»³ÅÄ¡¡¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºî¶È¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Éô²°¤ò¸«¤ÆÎÞ¤òÎ®¤µ¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤¬·ë¹½¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤Èº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤¹¡£
--Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤ÆÀ¶ÁÝ¤Î°ÍÍê¤ò¤·¤¿Ê¬¡¢°ÍÍê¼Ô¤ÎÊÑ²½¤âÂç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÀÐÅÄ¡¡¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Éô²°¤ò¤ª¸«¤»¤¹¤ë¤È¡¢´é¿§¤â¤¹¤´¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ìîµå¤ÇÎã¤¨¤ë¤È¡¢¤º¤Ã¤ÈÉÔÄ´¤¬Â³¤¤¤Æ·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Æ¡Ö¤â¤¦¼¤á¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤¬¡¢°ìµ¤¤Ë¥µ¥è¥Ê¥é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤ÊÊÑ¤ï¤ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡À¶ÁÝ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢¿´¤ò³«¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤âÂ¿¤¯¤Æ¡£¸«ÀÑ¤â¤ê¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢¡Ö20Ç¯½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¢¥Ñ¡¼¥È¤òÂàµî¤¹¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¤«¡Ö¥Ù¥é¥ó¥À¤ÎÅÀ¸¡¤¬Æþ¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¤«¡¢·Ú¤¤°ÍÍêÆâÍÆ¤·¤«¸À¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢º£¤Þ¤Ç°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¥¬¡¼¥Ã¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
