¡¡4¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ¿°¦Íü¡Ê40¡Ë¤¬¡¢FCÅìµþ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÉ×¡¦Ä¹Í§Í¤ÅÔÁª¼ê¡Ê39¡Ë¤È¤Î¡ÈÉ×ÉØÈëÏÃ¡É¤òÌÀ¤«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÄ¹Í§Áª¼ê¤Ø¤Î°¦ºÊ¤´ÈÓ¡õ¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¤ò³Ú¤·¤à»Ò¤É¤â¤¿¤Á
¡¡2017Ç¯¤ËÄ¹Í§Áª¼ê¤È·ëº§¤·¡¢7ºÐ¡¢6ºÐ¡¢4ºÐ¡¢2ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëÊ¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇInstagram¤Ç¡¢Ä¹Í§Áª¼ê¤ËÍê¤Þ¤ì»î¹çÁ°¤Ëºî¤Ã¤¿°¦ºÊ¤´ÈÓ¤ä¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼«Âð¤Ç±ß¿Ø¤òÁÈ¤ßÄ¹Í§Áª¼ê¤ò±þ±ç¤¹¤ë»Ñ¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤È¤ÎÆü¾ï¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¡£
Ê¿°¦Íü¡¢¡ÈÉ×ÉØÈëÏÃ¡É¤òÌÀ¤«¤¹
¡¡2025Ç¯11·î7Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Í§Áª¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¡ÖFCÅìµþ¡×¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¤Ë²ÈÂ²¤Ç»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö³ê¤êÂæ¤ä¥É¥í¥ó¥Ñ¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ç ¥Ñ¥Ñ¥Þ¥Þ¤ä¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡¢¤´²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ç¥¹¥Æ¥¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤Ê¡¼¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Í·¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÈøºêË¤µ¤ó¤Î¡ÖI LOVE YOU¡×¤¬Î®¤ì¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÂç²èÌÌ¤Ë¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÇ®¾§¤¹¤ëÄ¹Í§Áª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡¡¡Ö¤½¤ó¤ÊÉ×¤È¥Ð¥ó¥Ó¡¼¥Î¡ÊÄ¹ÃË¡Ë¤Î»Ñ¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ø¤³¤ì¤Ç°¦Íü¤ò¤ª¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¥Ï¡¼¥º¥Ã¥¥¡ª¤Ã¤Æ´é¤òÉú¤»¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÉ×¤È½é¤á¤Æ2¿Í¤Ç²ñ¤Ã¤Æ²Î¤Î¤¦¤Þ¤µ¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿‼︎¡Ø»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ»ä¤Ï·ëº§¼°¤ÇÉ×¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤¿¡£¼ÒÄ¹¤¬¡Ø¤¦¤Þ¤¤‼︎¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¦¤Þ¤¤¤ó¤À¡×¤È¡¢·ëº§¼°¤Ç¤ÎÉ×ÉØÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¥¹¥Æ¥¤Ê¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ËÂçÀª¤ÎÃæ¤Ç¹ðÇò¤Ï¾È¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë