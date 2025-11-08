11月5日（水）放送の「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で、MCのDAIGOと講師の先生の“美容トーク”に注目が集まった。

この日のテーマは「切干し大根」。花椒の香りが食欲をそそる中華の炒め料理「切干し大根と豚肉の炒めもの」を辻調理師専門学校の河野篤史先生から教わった。

切干し大根は、整腸作用のある食物繊維やむくみを改善するカリウム、さらにはカルシウムや鉄分などの栄養素をたっぷり含む食材。美容に効果のあるスーパーフードとして注目が高まっている。

そこで、調理の合間にくり広げられるトークの話題も「美容」に。美容のため、「風呂上がりに化粧水」をつけているという河野先生。しかし、「いつも忘れちゃう（笑）」そうで、お手入れのペースは「3日に1回」に留まっているという。

【動画】エンディングには、DAIGOが美容法について「ご教授願いたい」という“美容の神様”が降臨!?

一方のDAIGOの美容法は、番組恒例のパーソナルクイズ「DAIGOクイズ」で明らかになった。「DAIGOが美容で気をつけていることは何でしょう」との出題に、「睡眠時間ですか？しっかり寝るとか？」と推理を巡らせる先生だが残念ながらハズレ。

正解は「風呂上がりの化粧水と乳液」で、まさに自分がうっかり忘れがちな美容習慣とあり、「私ができてなかったことです…」と反省するマジメな河野先生に、DAIGOも思わず吹き出していた。

そんな2人の美容トークにSNSも大盛り上がり。視聴者からは、「河野先生、化粧水つけるの忘れちゃう、ってかわいい」「DAIGOさん、すごーーい 私はすぐには、うっかり忘れがち（笑）」「DAIGOさんの47歳にはとても見え無いお肌は…入浴後すぐのお手入れなんですね。私も見習わねば！」などの感想が寄せられていた。

（※レシピ）

切干し大根と豚肉の炒めもの

＜材料（2人分）＞

切干し大根 30g

豚バラ肉（薄切り） 100g

にんじん 50g

青ねぎ 1本

しょうが 10g

花椒粉（ホァジャオフェン） 適量

ごま油 小さじ1/2

サラダ油 小さじ2

【☆炒め調味料】

塩 小さじ1/4

砂糖 小さじ1

しょうゆ 小さじ1

酢 小さじ1

オイスターソース 大さじ1

こしょう 適量

＜作り方＞

（1）切干し大根は水で洗って、たっぷりの水に20分つけて戻す。

（2）（1）を長ければ4～5cm長さに切り、水気をしっかり絞る。

（3）にんじんは3～4mmの棒状に切り、青ねぎは5mm幅の斜め切りにし、しょうがは皮をむいて細切りにし、豚バラ肉は1cm幅に切る。

（4）炒め調味料の塩、砂糖、しょうゆ、酢、オイスターソース、こしょうを混ぜ合わせる。

（5）フライパンにサラダ油を熱し、豚肉を中火で炒め、にんじん、切干し大根、しょうがを順に加えて炒める。

（6）強火にして（4）を加えて炒め、青ねぎ、ごま油を加えてサッと炒め合わせ、器に盛り、花椒粉をふる。

なお、「切干し大根と豚肉の炒めもの」の調理の様子は、11月5日理番組「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で放送された。