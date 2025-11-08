反抗期の子どもに言い返した結果、親子関係がギクシャクしてしまうことも。今回は、言ってはいけない一言を言ってしまったお母さんのエピソードをご紹介します。

勝手に産んだくせに

「夫のDVと不倫で離婚し、小さかった娘を引き取ってシングルマザーとして育てていました。最初は頑張って働いていたけど、何年もそんな生活を続けていたら疲れてしまって……。娘は反抗期が早く来て、いつも生意気な言動だったし、私も常にイライラしていました。

ある日、小学5年生だった娘とケンカしたときに『勝手に産んだくせに！ 私は産まれたくなかった！』と言われ、つい『私だって産む前に戻りたい』と言ってしまったんです……。本心じゃなかったんです。でも、その日以来、娘は一切私にワガママを言わなくなりました。

嘘みたいに聞き分けがよくなり、いい子になった娘。だけど、どこか壁があって……。私の一言で、心を閉ざしてしまったのでしょう。何度謝っても変わりませんでした。

娘はそのまま就職を機に家を出ていき結婚しました。年末年始には帰ってきますが、里帰り出産は断られました。表面上は仲のいい親子だけど、プライベートには踏み込んでほしくない……といった感じ。

離婚したときは『娘は私が守る』『この子が私の宝物』だって心から思っていたのに……。今思えば、生意気なことを言っていたのは、私に甘えていたからなんですよね……。言ってはならない一言って、親子でもあるんだと思います」（体験者：60代女性・パート／回答時期：2025年8月）

▽ シングルマザーで子育てするのは大変でしたよね……。売り言葉に買い言葉を言ってしまった結果、大人になっても消えない壁ができてしまうことも。なんだかやりきれないです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。