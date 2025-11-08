毎週土曜日 午前10時30分から日本テレビにて放送（関東ローカル/TVerにて最新話を無料配信）ヒロミ、小泉孝太郎がMCを務める「オー！マイゴッド！私だけの神様、教えます」。

11月9日（日）まで実施の日本テレビ系キャンペーン「カラダWEEK」期間中の11月8日（土）放送分は、さつまいもを特集。

実は今、第4次焼き芋ブームの真っ只中。紅はるかやシルクスイートといった新しい品種の登場がきっかけとなり、低カロリーで食物繊維が豊富だと再注目されている。そんな中、国内で栽培されているさつまいもの主要品種は約60種類。今最も作られている（さつまいも品種別作付面積の推移 2022年 農林水産省より）品種が紅はるか（正式な登録品種名は「べにはるか」）。

今回は、圧倒的な甘さとねっとりとした食感を合わせもつ大人気の品種・紅はるかを生み出した農学博士・山川理さんの埼玉・川越にある畑を取材した。

全国で約16万t（農林水産省のデータをもとに番組が算出）作られる紅はるか。「（切ってみると）白いのが出るでしょ。（それが）ヤラピン 」と山川さん。ヤラピンとはさつまいもにだけ含まれる栄養成分で、整腸作用があり、紅はるかに多く含まれている。

「（さつまいもには）このヤラピンと食物繊維（があり）、非常に腸活にピッタリ」と、ロケに同行してくれた、さつまいも親善協会会長 鈴木絢子さん。

鈴木さんが「私もさつまいも畑をやっているんですけど、おいしく作るコツはあるんですか？」と聞くと、「高畝にして水はけを良くする」と山川さん。

畝とは、いもを育てるために土を盛り上げている部分。山川さんの畑は畝の高さが35cm。「ここまで（の高さ）は機械であげられないから、スコップでやらなきゃいけない。全部手作業」だという。

大量生産を行う農家では、機械で畝を作るため高さは20cm程度。手間暇をかけ山川さんが畝を高くするのは「畝の中に芋って出来るでしょ。ボリュームがあった方が成長しやすいんです」という理由。

山川さんは紅はるかを開発した背景について「さつまいもといえば安い食べ物の代表だったんだけどそれじゃダメ。いちごって品種名で売ってるじゃないですか。スーパーでは、（当時）さつまいもはさつまいもとしか書いていない。それはダメだ、やっぱりブランドにしなきゃいかんと。そうしたらもっと値段も地位も高くなる。さつまいもが安い物じゃなくなる」と振り返る。

また味や食べ応えについて「甘くなくて、喉に詰まるようなお茶を飲みながらでしか食べられないような物じゃダメだろう」という課題意識も。「お年寄り、子ども、女性に食べてもらうには、ホクホク系じゃなくてねっとり系で甘いのじゃないか」と考えたそう。

「世界中には（さつまいも品種が）2,000種類くらいあると思います。その中から自分の作りたい特性をうまく引き出せる親を選ぶ。親を選んで交配した数は、200とか300とかの数になるんじゃないですかね」という山川さんは当時、農林省（現在の農林水産省）の九州沖縄農業研究センターに勤務。親となる品種を決めては交配させ、試食を繰り返す日々。様々な親芋を試していく中で、目をつけたのが九州121号という品種。

「収穫した時形もキレイでいい。非常につるつるした肌をしてキレイ。ただ、ちょっと大きくなると（実が）割れる。ところが肉質の特質がいい、味もいいということで、これをひとつ親に使って」、この実が割れるという欠点の解消とさらなる味の向上を目指し九州121号を他の品種と交配し続けること7年、運命の品種を発見。それは「春こがねという関東で作った品種」と山川さん。

形が良い九州121号と味が良い春こがねの相乗効果により、1996年、ついに品種開発に成功。そして、2010年に品種登録。従来のさつまいもより味や見た目がはるかに優れていることから、紅はるか（登録品種名「べにはるか」）と名付けられた。また山川さんは今年、優れた研究業績に贈られる日本育種学会賞を受賞した。

■紅はるかをより美味しく食べるための保存法

スーパーで買った紅はるかをより美味しく食べる方法についても、山川さんに教えてもらった。

まずは、「泥がついているとカビが生える」（山川さん）ため紅はるかをキレイに洗い、それをぬれたままポリ袋へ入れる。「乾かさないようにしてください。冷蔵庫の中は乾きますから、乾燥はさせないようにしないと持ちが悪くなります」という。

これを冷蔵庫の野菜室に入れて2週間ほど熟成させる。すると「甘くなります 」と山川さん。ぬらして乾燥を防ぎながら、冷蔵室よりも温度が高く熟成に適した野菜室に入れることで、紅はるかが本来持っている甘さが引き出されおいしくなるそう。

さらにスタジオでは、山川さん直伝・蒸し焼き芋の作り方を紹介。

「初めから焼くと皮の部分が固くなるんです。焼きムラも出来る」ため、蒸し器で45分蒸し、続いてオーブントースターで2時間焼く形。

焼くタイミングでは「完全に蒸してあるから、中まで火が通っている」ため、焼くのは「焦げ目をつけるため。それから、水分を飛ばした方が甘くなる」という理由。

こうして完成した蒸し焼き芋を「上品な甘さですよね」（ヒロミ）、「皮美味しいですね」（孝太郎）と堪能した一同。

さつまいも親善協会会長の鈴木さんは、美容の観点では「丸ごとホールフードって言われる」とさつまいもの魅力を表現。

「皮ごと食べるのが非常に重要。さつまいもの皮ってポリフェノール、アントシアニンも豊富ですしそれを食べることによって美容にも良いし（※美肌効果・シワ予防の効果が期待できる）、食物繊維やヤラピンで腸のぜんどう運動を活発にしてくれる（※腸の働きを助け便通を良くする効果が期待できる）」と解説した。