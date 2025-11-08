※この記事はメディカルドックにて『「膵臓がん」を発症すると「腰にどんな痛み」を感じる？痛みを感じる原因も医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

岡本 彩那（淀川キリスト教病院）

兵庫医科大学医学部医学科卒業後、沖縄県浦添総合病院にて2年間研修 / 兵庫医科大学救命センターで3年半三次救命に従事、近大病院消化器内科にて勤務 /その後、現在は淀川キリスト教病院消化器内科に勤務 / 専門は消化器内科胆膵分野

「膵臓がん」とは？

膵臓がんとはどのような病気でしょうか。

膵臓とはお腹の中、胃や十二指腸の裏にある臓器で、いろいろなホルモンと出したり、血糖を下げたり、消化液を作る働きを担います。その膵臓に発生するがんを膵臓がんと言います。膵臓がんは膵臓がある位置により早期発見しづらく、また進行が早いため見つかった時点で進行がんとなっていることも多い病気です。ここでは膵臓がんについて解説していきます。

膵臓がんの前兆となる初期症状

膵臓がんは早期、もしくは進行がんでも比較的Stageが早いものについては自覚症状がないことが多いがんです。全く症状がなく、気づいたときには末期(StageⅣ)だったということも多いでしょう。ただし、膵癌に特徴的とは言い難いですが、自覚症状が出ることもあります。ここでは膵がんの症状について解説していきます。

高血糖、糖尿病の増悪

膵臓は身体の中で唯一血糖を下げる臓器です。そのため、膵臓が何らかの原因で弱ってしまうと血糖が上がり、糖尿病になることがあります。今まで何もなかったにもかかわらず、突然糖尿病になったり、糖尿病が急激に悪化した場合は膵臓がんが原因となっている可能性があります。

糖尿病の場合無症状であることもありますが、喉が渇く、飲水が増える、目がかすむ、頻尿などの症状が出ることがあります。通常内科、糖尿病内科を受診することになりますが、突然発症、急激な増悪で膵臓の病気が疑われた場合は、消化器内科への紹介、という形になるでしょう。

黄疸、灰白色便(白っぽい便)

膵頭部(腸に近い部分)には胆管(肝臓の消化液(胆汁)を流す管)が走っています。ここに膵臓がんが出来た場合、この胆管を詰めてしまう事があります。

そうなると肝臓からの消化液が腸に流れなくなり、胆管に溜まります。胆管が溜まった胆汁により太くなったり、肝臓に負担がかかる事で肝機能障害がでたり、胆汁を外に出せなくなる事で黄疸が出てくる事もあります。また、胆汁が流れなくなる事で便の色が茶色くなくなり、白っぽくなる(灰白色便)事もあります。

このような症状が出た場合、膵臓がんや、そうで無くとも胆管になんらかの異常が出ている場合があります。特に黄疸はゆっくりと進行するため、毎日見ていると気づかない事があります。たまに会う人などに体、特に目が黄色いと言われれば、黄疸が出ている可能性があります。早めに内科、消化器内科を受診しましょう。

下痢

膵臓は脂肪を分解する消化液を分泌する働きを担います。そのため、膵臓がんなどにより膵臓の機能が落ちてしまった場合は脂肪の分解が不十分となり、下痢、特に脂っぽい、脂が浮くような下痢となることがあります。

また、膵臓の機能が落ちることが原因でこのような下痢となるため、膵臓がんのリスクとなる慢性膵炎でも同様の症状を起こすことがあります。この場合でも膵臓がん発症のリスクともなりますし、症状がでているのであれば治療が必要となります。

これらの症状が続く場合は一度内科、消化器内科を受診するようにしましょう。

体重減少

がんになった場合、体重がじょじょに落ちてくることがあります。これは悪液質とものによります。膵臓がんの場合でも体重が徐々に落ちてくることがありますが、悪液質以外にも食事がとれなくなったなどが一因となることもあります。ただし、膵臓がんで体重減少を認めた場合、がんはある程度進行していることが多いでしょう。

ダイエットなど何もしていないにもかかわらず体重が減ってきた、特に半年で5kg以上体重が落ちたなどがあれば一度内科を受診しましょう。

「膵臓がんの腰痛」についてよくある質問

ここまで膵臓がんの腰痛などを紹介しました。ここでは「膵臓がんの腰痛」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

膵臓がんの他に腰が痛くなるがんはありますか？

岡本 彩那 医師

あります。膵臓もですが、背中や腰に近い場所にがんができた場合は腰痛が出る事があります。腎臓がんや、時には大腸がんでも出る可能性はあります。また、別の場所のがんであっても、背骨に転移してしまった場合は転移による腰痛が出てくる事があります。

編集部まとめ

膵臓がんは初期では無症状のことが多く、症状が出た時には進行している、と言うことがほとんどです。特に腰の痛みが出ている場合はほぼ進行がん、場合によっては末期であったとしてもおかしくありません。

膵臓がんのリスクを少しでも減らし、定期的に検診などを受ける事、もし膵臓がんを疑うような症状がある場合には早めに病院を受診する事が重要です。

「膵臓がん」と関連する病気

「膵臓がん」と関連する病気は6個ほどあります。

各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

消化器科の病気

慢性膵炎胆管炎

閉塞性黄疸

膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN)

粘液性嚢胞腫瘍（MCN）

糖代謝系の病気

糖尿病

膵臓が原因で起こる主な病気を列挙しました。癌ではなくても類似の症状が出現することがあります。また、膵臓にこのような異常があった場合は膵臓がんのリスクともなりうるので、定期検査を受けることが重要です。

「膵臓がん」と関連する症状

「膵臓がん」と関連している、似ている症状は5個ほどあります。

各症状・原因・治療方法などについての詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

関連する症状

背部痛

上腹部痛

下痢、脂肪便

黄疸

肝機能障害

腰痛

高血糖

膵臓がんは早期に発見することが難しいがんであることや、進行が早いため見つかった時点で進行がんとなっていることも少なくありません。早期の膵癌に特徴的な症状というものはありませんが、気になる自覚症状があれば一度医療機関で相談することも考慮してください。

参考文献

糖尿病標準診療マニュアル2025（糖尿病標準診療マニュアル2025）