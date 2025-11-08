MLBは7日（日本時間8日）、ヤクルトからポスティングシステムでメジャー移籍を目指す村上宗隆内野手を全球団に契約可能選手として通知した。交渉期限は12月22日17時（同23日7時）までとなっている。

公式放送局『MLBネットワーク』は同日、村上について特集。契約の規模や移籍先の候補、懸念点などを取り上げた。

■三振の多さには懸念を示すも……

『MLBネットワーク』のトーク番組「MLBトゥナイト」は冒頭で、村上の代理人がかつてデレク・ジーターや田中将大投手を担当したケイシー・クロース氏が率いる「エクセル・スポーツ・マネジメント」であると紹介。現在は、カイル・シュワーバー外野手やカイル・タッカー外野手など強打の左打者を顧客に抱えるという。

同番組では、村上が誇る屈指の長打力に注目。「空振りは多いが、それ以上に本塁打の数は本物。3Aからメジャーに昇格する選手でも同様の傾向はよく見られるが、村上もまさにそのタイプ。左打者の本塁打は、どの球団にとっても非常に魅力的だ」と評価。25歳と若く、長期の大型契約を結ぶと予想した。

■ネイラーとスアレス、ポランコの動向次第か

有識者たちは、移籍先候補のひとつに今季24年ぶりの地区優勝を果たしたマリナーズをピックアップ。トレード期限で加入した、三塁手のエウヘニオ・スアレス内野手と一塁手のジョシュ・ネイラー内野手がFAに。DHと二塁手を兼任したホルヘ・ポランコ内野手も、選手オプションを行使せず去就が未定となっている。

球団はネイラーとの再契約を最優先事項に挙げており、村上は三塁手及びDHでの獲得を目指すと見られる。マリナーズの三塁手には、今季デビューした好守の新人ベン・ウィリアムソン内野手も控えているが、打撃力が課題。予算的な制約で、他球団を出し抜くほどの大型契約は厳しいが、日本選手が多く在籍した実績はアピールポイントとなり得る。日本が誇る屈指のスラッガーは、新天地にどこを選ぶのか。