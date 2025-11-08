お笑いコンビ「アンタッチャブル」の山崎弘也さん、柴田英嗣さんらがレギュラーメンバーを務める『サタデープラス』（土曜7時30分〜9時25分、MBS/TBS系）は、身近なお得情報をお届けする朝の情報番組です。2025年11月8日に放送された「東京駅に行ったら絶対コレ！グルメいっせーのーせ」のコーナーに、月刊誌『おとなの週末』編集者の戎（えびす）が登場！ 週3日東京駅をパトロールするグルメライターや東京駅弁ツアーを自主開催するブロガーとともに東京駅グルメに関する“最強の口コミ”を聞きました。本格的な冬が到来する前の貴重な行楽シーズンの今、旅行やちょっとしたお出かけのために東京駅を訪れる方も少なくないのではないでしょうか。そこで、「弁当」「パン」「チーズとろとろ」の3つのテーマで、番組内で取り上げられたお店と『おとなの週末』Webで過去に公開した”戎イチオシのお店”をご紹介します。お店選びのご参考にぜひ！

脂乗り抜群、濃厚でご飯がすぐなくなる 『若廣TOKYO』の「贅沢塩焼き鯖のすし丼」

●ご飯が見えないほどの「大ぶり鯖」で贅沢感◎

●お弁当用に開発された、カツオ節や昆布だしを使った特製「だしシャリ」も絶品。

●若狭梅、特製薬味で飽きがこない工夫が。味の変化を楽しみながら食べ進められる！

若狭名物贅沢塩焼き鯖のすし弁 1385円

［店名］『若廣TOKYO』

［住所］グランスタ東京B1F スクエア ゼロエリア

［電話］03-3214-3938

［営業時間］8時〜22時 ※日・祝は〜21時（翌日が休日の場合は〜22時）

［休日］無休

とろっとろのカスタードクリームが溢れ出す！ 『ザ スタンダードベイカーズ』の「御養卵のクリームパン」

●生地にもクリームにも栃木のブランド卵をたっぷり使用。

●毎朝店内厨房で焼き上げる。「焼きたて」が食べられるのは東京駅店だけ！

●薄く焼き上げた生地から溢れ出すとろとろカスタードがたまらない。

御養卵のクリームパン テイクアウト346円、イートイン352円

［店名］『ザ スタンダードベイカーズ』

［住所］グランスタ東京1F 中央通路エリア

［電話］03-6665-7995

［営業時間］7時〜22時 ※日・祝は〜21時（翌日が休日の場合は〜22時）

［休日］無休

東京駅限定、進化系おやき 『じゃがボルダ』の「ポティジェッラ」

●イタリアのおやき「ティジェッラ」から着想を得て、イタリアンの名店が監修。

●北海道産牛乳100％のモッツァレラチーズとマッシュポテトが合わさり、もっちりとろとろ。

●ブランド初の店内厨房ベイク商品、1日2回の限定販売で大人気！

ポティジェッラ 3個入1393円

［店名］『じゃがボルダ』

［住所］グランスタ東京1F 吹き抜けエリア

［電話］03-6268-0807

［営業時間］8時〜22時 ※日・祝は〜21時（翌日が休日の場合は〜22時）

［休日］無休

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

