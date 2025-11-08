谷尻萌アナ、スラリ美脚際立つ膝上ワンピ姿公開「足綺麗」「似合ってる」の声
【モデルプレス＝2025/11/08】フリーアナウンサーの谷尻萌が11月7日、自身のInstagramを更新。膝上ワンピース衣装姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】26歳フリーアナ「足綺麗」膝上ワンピ姿
谷尻は「こんにちは」「どんな金曜日をお過ごしですか？」とファンに問いかけ、スタジオ内でのオフショットを投稿。ベージュでフリルが特徴のワンピースにシルバーのパンプスを合わせ、スラリとした美しい脚を披露している。
この投稿に「ミニワンピースとっても似合ってる」「すごく可愛い」「脚綺麗」「笑顔がキュート」「完璧」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】26歳フリーアナ「足綺麗」膝上ワンピ姿
◆谷尻萌、膝上ワンピースから美脚披露
谷尻は「こんにちは」「どんな金曜日をお過ごしですか？」とファンに問いかけ、スタジオ内でのオフショットを投稿。ベージュでフリルが特徴のワンピースにシルバーのパンプスを合わせ、スラリとした美しい脚を披露している。
◆谷尻萌の投稿に反響
この投稿に「ミニワンピースとっても似合ってる」「すごく可愛い」「脚綺麗」「笑顔がキュート」「完璧」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】