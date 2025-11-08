谷尻萌（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/11/08】フリーアナウンサーの谷尻萌が11月7日、自身のInstagramを更新。膝上ワンピース衣装姿を公開し、反響が寄せられている。

【写真】26歳フリーアナ「足綺麗」膝上ワンピ姿

◆谷尻萌、膝上ワンピースから美脚披露


谷尻は「こんにちは」「どんな金曜日をお過ごしですか？」とファンに問いかけ、スタジオ内でのオフショットを投稿。ベージュでフリルが特徴のワンピースにシルバーのパンプスを合わせ、スラリとした美しい脚を披露している。

◆谷尻萌の投稿に反響


この投稿に「ミニワンピースとっても似合ってる」「すごく可愛い」「脚綺麗」「笑顔がキュート」「完璧」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】