庄司智春「嬉しくなってつい写真撮ってしまった」長男＆長女の姿公開
【モデルプレス＝2025/11/08】お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春が11月6日、自身のInstagramを更新。子どもたちの日常風景を公開し、反響が寄せられている。
【写真】庄司智春「息子さん雰囲気そっくり」長男＆長女の姿
◆庄司智春、子どもたちの生活を公開
庄司は「長男が長女の算数の宿題教えてあげてた」とつづり、娘に寄り添い教える息子の姿を披露。「なんて微笑ましいんだ。いつも喧嘩してるけど」「嬉しくなってつい写真撮ってしまった」と幸せな1コマを切り取っていた。
◆庄司智春の投稿に反響
この投稿に「夫婦も兄妹も仲良し」「お兄ちゃん優しくて感動」「愛しかない」「尊い日々」「ほっこり家族」「息子さん雰囲気そっくり」などコメントが集まっている。
庄司は、2009年に妻でタレントの藤本美貴と結婚。2012年に長男、2015年に長女、2020年に次女が誕生した。（modelpress編集部）
