「心臓のバクバクが止まらない」日光の夜道で死角から鹿が飛び出し急ブレーキ、電話インタビュー中にも再び目の前に鹿

栃木・日光市の山道で10月、車の前に飛び出してきたシカの姿がカメラに捉えられた。

栃木県は夕方から早朝にかけては特に警戒するよう注意を呼びかけている。

紅葉の夜道でシカが飛び出し

紅葉が見頃となった栃木・日光市。

10月30日に撮影されたのは、突然目の前に現れたシカだ。

飛び出してきたシカに目撃者は、「うわー！わー！すご！」と叫び声をあげて驚いていた。

当時、夜の山道を走行中だった目撃者、対向車線の“何か”に気付き急ブレーキをかけていた。車のライトが照らした先にいたのは1頭のシカ。

その後、シカは突然走り出し、去っていったという。

何とか衝突を回避した目撃者は…

目撃者：

しばらくは心臓のバクバクが止まらなくて怖かったです。死角から現れたっていうような感じで、突然目の前にシカ…。

取材中にも再びシカと遭遇

さらに、この電話インタビュー中に再び現れたという。

目撃者：

今も目の前にシカがいますね。車の中から見上げた先にシカが草を食べている。

撮影者は観光名所・中禅寺湖周辺にいて、リモート取材を受けている最中に斜面にいるシカを目にしたということだ。

栃木県は夕方から早朝にかけて、野生動物が頻繁に出没する場所では徐行し、前方に十分注意を払いながら走行するよう注意を呼びかけている。

（「イット！」 11月3日放送より）