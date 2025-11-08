¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥é¥¤¥ô¥ê¡¼VS¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¥ë¥É¡¼¥ËºÛÈ½¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤ÎÂ¾¤Ë¤â¥»¥ì¥Ö¤¬Â¿¿ô´Ø·¸
¡¡¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥é¥¤¥ô¥ê¡¼¤È¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¥ë¥É¡¼¥Ë¤Ë¤è¤ë¡¢±Ç²è¡Ø¤Õ¤¿¤ê¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¡¿IT ENDS WITH US¡Ù¤Î»£±ÆÃæ¤Î½ÐÍè»ö¤ò½ä¤ëºÛÈ½¡£¥Ö¥ì¥¤¥¯¤È¿Æ¤·¤¤¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤ÎÌ¾Á°¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢ËÜ·ï¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤â¥»¥ì¥Ö¤ÎÌ¾Á°¤¬ÂçÀªµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Û¤«¥¸¥¸¤ä¥Ï¥¤¥à»ÐËå¤â½ÐÀÊ¡¡2023Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤Î¹ë²ÚÃÂÀ¸Æü¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼
¡¡People¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ï7·î¤ËÄó½Ð¤·¤¿ºÛÈ½Ê¸½ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¥¨¥ß¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥ó¥È¤ä¥¸¥¸¡¦¥Ï¥Ç¥£¥Ã¥É¡¢¥Ò¥å¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Þ¥ó¡¢»ÐËå¥Ð¥ó¥É¡Ö¥Ï¥¤¥à¡×¤Î¥¨¥¹¥Æ¥£¡¦¥Ï¥¤¥à¤È¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ï¥¤¥à¡¢¥¢¥é¥Ê¡¦¥Ï¥¤¥à¤é¡¢100¿Í°Ê¾å¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤òµºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±ºî¤Ç¶¦±é¤·¤¿¥¸¥§¥Ë¡¼¡¦¥¹¥ì¥¤¥È¤È¥¤¥µ¥Ù¥é¡¦¥Õ¥§¥ì¡¼¥ë¡¢¸¶ºî¼Ô¤Î¥³¥ê¡¼¥ó¡¦¥Õ¡¼¥ô¥¡¡¼¤¬¡¢¤³¤Î²Æ¤Ë¾Ú¸ÀÏ¿¼è¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢É×¤Ç¤¢¤ë¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥ì¥¤¥Î¥ë¥º¤ä¡¢¡ÖÎ¹¤¹¤ë¥¸¡¼¥ó¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¶¦±é¤·¤Æ°ÊÍèÃç¤ÎÎÉ¤¤¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Õ¥§¥ì¡¼¥é¤È¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥Ö¥ì¥Ç¥ë¡¢¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¦¥¿¥ó¥Ö¥ê¥ó¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÁÊ¾Ù¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î31Æü¤Ë±Ç²è¡Ø¤Õ¤¿¤ê¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¡¿IT ENDS WITH US¡Ù»£±ÆÃæ¤Î¥»¥¯¥Ï¥é¤È¡¢¤³¤Î»ö¼Â¤ò±£ÊÃ¤¹¤ë¤Ù¤¯Ãæ½ý¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÅ¸³«¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¬¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¤òÄóÁÊ¤·¤¿¤³¤È¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿¤â¤Î¡£¤³¤ì¤òÈÝÄê¤¹¤ë¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¤Ï1·î¤ËÆþ¤ê¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ÈÉ×¤Î¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥ì¥¤¥Î¥ë¥º¤òÁê¼ê¼è¤ê¡¢Ì¾ÍÀ´þÂ»¤È¶²³å¤ÇÈ¿ÁÊ¡£±Ç²è¤ÎËÁÆ¬¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¾ì¤Ë¥Æ¥¤¥é¡¼¤¬Î©¤Á²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¼çÄ¥¤·¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¤ÎÌ¾Á°¤¬¸ÀµÚ¤µ¤ì¤¿¥á¡¼¥ë¤ä¥Á¥ã¥Ã¥ÈÅù¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤â¾Úµò¤È¤·¤ÆÄó½Ð¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤È¥Æ¥¤¥é¡¼¤ÎÍ§¾ð´Ø·¸¤ËµµÎö¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¤ÎÁÊ¤¨¤Ï6·î¡¢ºÛÈ½½ê¤Ë¤è¤ê´þµÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡²þ¤á¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥»¥ì¥Ö¤ÎÌ¾Á°¤¬½Ð¤¿·Á¤À¤¬¡¢¾ðÊó¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µºÜÏ³¤ì¤ÇºÛÈ½¤Ë¸Æ¤Öµ¡²ñ¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¾Ú¿Í¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¤ò²á¾ê¤ËµºÜ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¾Úµò³«¼¨¼êÂ³¤¤Ë¤ª¤±¤ë´ðËÜÅª¤ÊÆ°¤¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Û¤«¥¸¥¸¤ä¥Ï¥¤¥à»ÐËå¤â½ÐÀÊ¡¡2023Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤Î¹ë²ÚÃÂÀ¸Æü¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼
¡¡People¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ï7·î¤ËÄó½Ð¤·¤¿ºÛÈ½Ê¸½ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¥¨¥ß¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥ó¥È¤ä¥¸¥¸¡¦¥Ï¥Ç¥£¥Ã¥É¡¢¥Ò¥å¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Þ¥ó¡¢»ÐËå¥Ð¥ó¥É¡Ö¥Ï¥¤¥à¡×¤Î¥¨¥¹¥Æ¥£¡¦¥Ï¥¤¥à¤È¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ï¥¤¥à¡¢¥¢¥é¥Ê¡¦¥Ï¥¤¥à¤é¡¢100¿Í°Ê¾å¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤òµºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÁÊ¾Ù¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î31Æü¤Ë±Ç²è¡Ø¤Õ¤¿¤ê¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¡¿IT ENDS WITH US¡Ù»£±ÆÃæ¤Î¥»¥¯¥Ï¥é¤È¡¢¤³¤Î»ö¼Â¤ò±£ÊÃ¤¹¤ë¤Ù¤¯Ãæ½ý¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÅ¸³«¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¬¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¤òÄóÁÊ¤·¤¿¤³¤È¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿¤â¤Î¡£¤³¤ì¤òÈÝÄê¤¹¤ë¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¤Ï1·î¤ËÆþ¤ê¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ÈÉ×¤Î¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥ì¥¤¥Î¥ë¥º¤òÁê¼ê¼è¤ê¡¢Ì¾ÍÀ´þÂ»¤È¶²³å¤ÇÈ¿ÁÊ¡£±Ç²è¤ÎËÁÆ¬¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¾ì¤Ë¥Æ¥¤¥é¡¼¤¬Î©¤Á²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¼çÄ¥¤·¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¤ÎÌ¾Á°¤¬¸ÀµÚ¤µ¤ì¤¿¥á¡¼¥ë¤ä¥Á¥ã¥Ã¥ÈÅù¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤â¾Úµò¤È¤·¤ÆÄó½Ð¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤È¥Æ¥¤¥é¡¼¤ÎÍ§¾ð´Ø·¸¤ËµµÎö¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¤ÎÁÊ¤¨¤Ï6·î¡¢ºÛÈ½½ê¤Ë¤è¤ê´þµÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡²þ¤á¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥»¥ì¥Ö¤ÎÌ¾Á°¤¬½Ð¤¿·Á¤À¤¬¡¢¾ðÊó¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µºÜÏ³¤ì¤ÇºÛÈ½¤Ë¸Æ¤Öµ¡²ñ¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¾Ú¿Í¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¤ò²á¾ê¤ËµºÜ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¾Úµò³«¼¨¼êÂ³¤¤Ë¤ª¤±¤ë´ðËÜÅª¤ÊÆ°¤¤À¤È¤¤¤¦¡£