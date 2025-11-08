鎌田大地が10月度のクラブ月間最優秀選手に選出

イングランド1部クリスタル・パレスの日本代表MF鎌田大地が10月度のクラブ月間最優秀選手に選ばれた。

9月度に続いて2か月連続での選出となった。

クリスタル・パレスは10月に行われたプレミアリーグ3試合で1分2敗と苦戦を強いられたが、カラバオカップ（リーグカップ）ではリバプールに3-0と快勝。UEFAリーグカンファレンスリーグでは1勝1敗だった。鎌田は全6試合に出場し、特にリバプール戦では鋭い縦パスから2得点を演出して勝利に大きく貢献していた。

クラブは公式サイトでは「パレスの18番はイーグルス（クラブの愛称）がアウェーでリバプールに3-0で勝利した試合で特に重要な役割を果たした。チームの指揮を執り、最初の2得点を生み出した」とリバプール戦でのパフォーマンスが特筆され、さらに「鎌田のオールラウンドなプレーは月間を通して目を引いた。我々のヨーロッパコンペティションデビューとなり、2-0で勝利したディナモ・キーウ戦、プレミアリーグのエバートン戦、ボーンマス戦、アーセナル戦もそれぞれ印象的だった」と評された。

鎌田は「僕は得点もアシストもしていない。JP（ジャン=フィリップ・マテタ）がたくさん得点した。僕だけじゃなく、僕たちみんながふさわしい。昨シーズンはとても難しかったけど、今シーズンは少しチームの役に立っていると感じている。もっとチームの役に立ちたい」と受賞コメントを残している。

投票では鎌田が30.5%の得票率を獲得。2位はFWイスマイラ・サールで24.3%、3位がDFダニエル・ムニョスで19.2%だった。（FOOTBALL ZONE編集部）