½÷»Ò¹»¤Ï¥¹¥¯¡¼¥ë¥«¡¼¥¹¥È¤¬¤Ê¤¤¡© ½÷»ÒÆ±»Î¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¶ì¼ê¤Ê¾®5Ì¼¤Î¼õ¸³¹»¤¬·èÄê¡¿È¯Ã£¾ã³²¤Ã»Ò¤ÎÃæ³Ø¼õ¸³©
¡ØÈ¯Ã£¾ã³²¤Ã»Ò¤ÎÃæ³Ø¼õ¸³¡Ù¡Ê¥â¥ó¥º¡¼¥¹¡¼¡§Ãø¡¢¾®ÀîÂç²ð¡ÊÃæ³Ø¼õ¸³»ØÆ³30Ç¯¡Ë¡§´Æ½¤¡¢¶¶ËÜ·½»Ê¡Ê°å³ØÇî»Î¡Ë¡§´Æ½¤/KADOKAWA¡ËÂè9²ó¡ÚÁ´11²ó¡Û
¡ÖÀ¸¤¤Å¤é¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¿Æ»Ò¤ÇÈ¯Ã£¾ã³²¤Ç¤·¤¿¡×¤ÎÃø¼Ô¥â¥ó¥º¡¼¥¹¡¼»á¡£»Ò¤É¤â¤¬²á¤´¤¹µï¾ì½ê¤ÎÁªÂò»è¤ÏÂ¿¤¤¤Û¤ÉÎÉ¤¤¤È¹Í¤¨¤¿Èà½÷¤¬¡¢È¯Ã£¤ËÊÐ¤ê¤Î¤¢¤ë»Ò¤Î¿ÊÏ©¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë²ÈÄí¤ä¾ðÊó¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¡¢ÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¼õ¸³¤ò·Ð¸³¤·¤¿£´¤Ä¤Î²ÈÄí¤Ë¼èºà¤·¡¢¼ÂÏ¿¥³¥ß¥Ã¥¯¡ØÈ¯Ã£¾ã³²¤Ã»Ò¤ÎÃæ³Ø¼õ¸³¡Ù¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¼õ¸³¤ò·è°Õ¤·¤¿ÍýÍ³¡×¡Ö½Î¤ä³Ø¹»Áª¤Ó¡×¡ÖÊÙ¶¯¤Î¹©É×¡×¡ÖÉÂ±¡¤äÌô¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¡×¡Ö¹çÈÝ¤ò·Þ¤¨¤ë½Ö´Ö¡×¡ÖÆþ³Ø¸å¤Ë´¶¤¸¤¿¤³¤È¡×¡½¡½³Æ¥Æ¡¼¥Þ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¤â²ÈÂ²¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿»×¤¤¤äÁªÂò¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆâÍÆ¤Ï¡¢¼èºà»þ¤Î¸Ä¿Í¤ÎÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£³Ø¹»¤ä»Ù±ç¶µ¼¼¡¢½Î¤äÊÙ¶¯Ë¡¡¢¿ÇÃÇ¤Ê¤É¤Ï°ìÎã¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ø¹»¤äÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÌ¾¾Î¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢¸Ä¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â·ë²Ì¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
