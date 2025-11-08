韓国ドラマ「グッドボーイ」で共演した俳優のパク・ボゴムとイ・サンイが、現地放送局・tvNの制作するバラエティー番組で再会すると最近、韓国メディアのEDAILYが報じた。



【写真】「グッドボーイ」で共演し親交を深めたイ・サンイとパク・ボゴム

これに先立ち別メディアでは、韓国軍で海兵隊として服務中に理容師免許を取得したパク・ボゴムが、田舎で美容室を開くという内容が報じられたが、tvNは「詳細内容は未定」とコメントしたことを伝えた。



パク・ボゴムとイ・サンイは、「グッドボーイ」の撮影を重ねながら親交を深めたとし、今年7月にパク・ボゴムの6年ぶりとなる日本ファンミーティングには、イ・サンイがゲスト出演しエールを送るなど、特別な友情を築いている。



パク・ボゴムは2022年4月に除隊後、ドラマ「おつかれさま」「グッドボーイ」、ミュージカル「LET ME FLY」、音楽番組「THE SEASONS～パク・ボゴムのカンタービレ」などに出演し、精力的に活動中。



一方のイ・サンイは「グッドボーイ」出演後、舞台「恋におちたシェイクスピア」に出演し話題を集めたほか、10月には日本で初のファンミーティングを開催した。



（よろず～ニュース特約・moca）