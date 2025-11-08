ÏÂ²Î¤ËÍ¥¤ì¤¿Ê¿°Âµ®Â²¡¦ºß¸¶¶ÈÊ¿¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¡Ø°ËÀªÊª¸ì¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¡Ä²¦Ä«¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ÎøÊª¸ì¤Ë¿ì¤¦
ºß¸¶¶ÈÊ¿À¸ÃÂ1200Ç¯µÇ°ÆÃÊÌÅ¸¡Ö°ËÀªÊª¸ì ¡½Èþ½Ñ¤¬±Ç¤¹²¦Ä«¤ÎÎø¤È¤¦¤¿¡½¡×Å¸¼¨É÷·Ê¡¡¡Ô°ËÀªÊª¸ì¿Þ¿§»æ¡ÕÆîËÌÄ«¡Á¼¼Ä®»þÂå¡¡14¡Á15À¤µª¡¡¹áÀãÈþ½Ñ´ÛÂ¢
¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¹½À®ºî²È¡§Àî´ß Å°¡Ë
ºß¸¶¶ÈÊ¿¤ÎÀ¸ÃÂ1200Ç¯¤òµÇ°¤·¡¢¡Ø°ËÀªÊª¸ì¡Ù¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿½ñ¡¢³¨²è¡¢¹©·Ý¤ò°ìÆ²¤Ë½¸¤á¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ëÅ¸Í÷²ñ¡¢ºß¸¶¶ÈÊ¿À¸ÃÂ1200Ç¯µÇ°ÆÃÊÌÅ¸¡Ö°ËÀªÊª¸ì ¡½Èþ½Ñ¤¬±Ç¤¹²¦Ä«¤ÎÎø¤È¤¦¤¿¡½¡×¤¬Åìµþ¡¦º¬ÄÅÈþ½Ñ´Û¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£
Ê¿°Â¤òÂåÉ½¤¹¤ëÈþÃË»Ò¡¦ºß¸¶¶ÈÊ¿
¡¡Ê¿°Â»þÂå½é´ü¤Îµ®Â²¡¦²Î¿Í¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëºß¸¶¶ÈÊ¿¡£825Ç¯¡ÊÅ·Ä¹2¡Ë¡¢ÉãÊý¤ÎÁÄÉã¤ÏÊ¿¾ëÅ·¹Ä¡¢ÊìÊý¤ÎÁÄÉã¤Ï´¼ÉðÅ·¹Ä¤È¤¤¤¦¹âµ®¤Ê²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤¬¡¢Éã¡¦°¤ÊÝ¿Æ²¦¤¬À¯¸¢Áè¤¤¡ÖÌô»Ò¤ÎÊÑ¡×¤Çº¸Á«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¶ÈÊ¿¤â¤Þ¤¿Ä«ÄîÌò¿Í¤È¤·¤Æ¤ÏÄ¹¤¯ÉÔ¶ø¤Î»þ´ü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¶¶ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¶ÈÊ¿¤Î¾ðÇ®¤ÏÄ«Äî¤Î»Å»ö¤è¤ê¤â²Î¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¶ÈÊ¿¤ÏÏÂ²Î¤ÎÌ¾¼ê¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¡¢Ê¿°Â»þÂå¤ËÊÔ»¼¤µ¤ì¤¿¡Ø¸Åº£ÏÂ²Î½¸¡Ù¤Î½øÊ¸¤Ç¤Ï6Ì¾¤ÎÂåÉ½Åª²Î¿Í¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡ÈÏ»²ÎÀç¡É¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½Âå¤Ç¤â¶ÈÊ¿¤Î²Î¤Ï¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢¤È¤¯¤Ë¾®ÁÒÉ´¿Í°ì¼ó¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤¿¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Ö¤ë¿ÀÂå¤âÊ¹¤«¤ºÎµÅÄÀî ¤«¤é¹È¡Ê¤¯¤ì¤Ê¤ð¡Ë¤Ë¿å¤¯¤¯¤ë¤È¤Ï¡×¤ÏÌ¾²Î¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¶ÈÊ¿¤ÏÎà¤Þ¤ì¤Ê¤ëÈþÃË»Ò¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Ê¿°Â»þÂå¤ÎÎò»Ë½ñ¡Ø»°Âå¼ÂÏ¿¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¶ÈÊ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂÎËÆ´×Îï¡×¤È¤Îµ½Ò¤¬¤¢¤ë¡£ÂÎËÆ´×Îï¤È¤Ï¡¢ÍÆ»Ñ¤¬²í¤ä¤«¤ÇÈþ¤·¤¤¤È¤Î°ÕÌ£¡£¶ÈÊ¿¤ÎÏÂ²Î¤Ë¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤Î½÷À¤È¤Î¾ðÇ®Åª¤ÊÎø°¦ÂÎ¸³¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢¼ÂºÝ¡¢ÁêÅö¤Ê¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£
¡Ø°ËÀªÊª¸ì¡Ù¤ò³¨²è²½¤·¤¿ºîÉÊ¤¬¤º¤é¤ê
ºß¸¶¶ÈÊ¿À¸ÃÂ1200Ç¯µÇ°ÆÃÊÌÅ¸¡Ö°ËÀªÊª¸ì ¡½Èþ½Ñ¤¬±Ç¤¹²¦Ä«¤ÎÎø¤È¤¦¤¿¡½¡×Å¸¼¨É÷·Ê¡£ºß¸¶¶ÈÊ¿Áü¡¡¼¼Ä®»þÂå¡¡16À¤µª¡¡º¬ÄÅÈþ½Ñ´ÛÂ¢
¡¡¤½¤Îºß¸¶¶ÈÊ¿¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÊ¸³ØºîÉÊ¤¬¡¢Ê¿°Â»þÂåÃæ´ü¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿²ÎÊª¸ì¡Ø°ËÀªÊª¸ì¡Ù¤À¡£¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¤ÈÁÐàú¤òÀ®¤¹¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ëÊ¿°ÂÊ¸³Ø¤ÎÌ¾ºî¤À¤¬¡¢¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¤È¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¡£¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¤¬Á´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ°ì´Ó¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¤â¤ÄÄ¹ÊÔ¾®Àâ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ø°ËÀªÊª¸ì¡Ù¤Ï125¤Î¾ÏÃÊ¡ÊÊª¸ì¡Ë¤«¤éÀ®¤ë¤¤¤ï¤ÐÃ»ÊÔ½¸¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï125ÃÊ¤è¤ê¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤Î¤Á¤Ë¾ÏÃÊ¤¬Áý¤¨¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë125ÃÊ¤Î·Á¤ÇÄêÃå¤·¤¿¡£
¡Ø°ËÀªÊª¸ì¡Ù¤Ë¤ÏÁ´209¼ó¤ÎÏÂ²Î¤¬ÅÐ¾ì¡£ÏÂ²Î¤Ë²Î¤ï¤ì¤¿ÆâÍÆ¤ä¾ð·Ê¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¶ÈÊ¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡ÖÃË¡×¤Î¿ÍÀ¸¤òÄÉ¤¦¤è¤¦¤Ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£Ê¸Ãæ¤Ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÌ¾¤ÎµºÜ¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¾ÏÃÊ¤ÎËÁÆ¬¤¬¡Ö¤à¤«¤·¡¢ÃË¡¢¡×¤Ç»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¸¦µæ¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ï¤·¤Ð¤·¤Ð¡ÈÀÎÃË¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Êºß¸¶¶ÈÊ¿¤¬2025Ç¯¤ËÀ¸ÃÂ1200Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢ºß¸¶¶ÈÊ¿À¸ÃÂ1200Ç¯µÇ°ÆÃÊÌÅ¸¡Ö°ËÀªÊª¸ì ¡½Èþ½Ñ¤¬±Ç¤¹²¦Ä«¤ÎÎø¤È¤¦¤¿¡½¡×¡£¡Ø°ËÀªÊª¸ì¡Ù¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¼ÌËÜ¡¢½ñ¡¢³¨²è¡¢³¨´¬¡¢¹©·Ý¤ò°ìÆ²¤Ë½¸¤á¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Å¸Í÷²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ë¡¢¶ÈÊ¿¤¬±¦¼ê¤ËÉ®¤ò¡¢º¸¼ê¤Ë»æ¤ò»ý¤Ã¤ÆÏÂ²Î¤ò°Æ¤¸¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¤È¤é¤¨¤¿¡Ôºß¸¶¶ÈÊ¿Áü¡Õ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö¤É¤ì¤Û¤É¤ÎÈþÃË»Ò¤Ê¤Î¤«¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¡£
Êª¸ì¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤¬³¨²è²½
ºß¸¶¶ÈÊ¿À¸ÃÂ1200Ç¯µÇ°ÆÃÊÌÅ¸¡Ö°ËÀªÊª¸ì ¡½Èþ½Ñ¤¬±Ç¤¹²¦Ä«¤ÎÎø¤È¤¦¤¿¡½¡×Å¸¼¨É÷·Ê¡£½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡Ô°ËÀªÊª¸ì³¨´¬¡Õ¡ÊÉôÊ¬¡Ë³ùÁÒ»þÂå¡¡13¡Á14À¤µª¡¡ÏÂÀô»Ôµ×ÊÝÁÚµÇ°Èþ½Ñ´ÛÂ¢¡Ê11/1¡Á11/16Å¸¼¨¡Ë
¡¡²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡Ø°ËÀªÊª¸ì¡Ù¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿Â¿ºÌ¤Ê³¨²èºîÉÊ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½Â¸¤¹¤ëºÌ¿§³¨´¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¸Å¤¤ºîÉÊ¤È¤¤¤ï¤ì¤ë½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡Ô°ËÀªÊª¸ì³¨´¬¡Õ¡Ê³ùÁÒ»þÂå¡¡13¡Á14À¤µª¡¡ÏÂÀô»Ôµ×ÊÝÁÚµÇ°Èþ½Ñ´ÛÂ¢¡Ë¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¶¯¤¤±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡Ô°ËÀªÊª¸ì¿Þ¿§»æ¡Õ¡ÊÆîËÌÄ«¡Á¼¼Ä®»þÂå¡¡14¡Á15À¤µª¡¡¹áÀãÈþ½Ñ´ÛÂ¢¡Ë¡£¸Å¤¯¤«¤é¿Í¡¹¤ÏÊª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤ò³¨¤È¤È¤â¤Ë¿¼¤¯Ì£¤ï¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡³¨²è²½¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡£¹¾¸Í¤Î½é¤á¤ËÁÞ³¨Æþ¤ê¤ÎÈÇËÜ¡Öº·²åËÜ¡×¤¬½ÐÈÇ¤µ¤ì¡¢Êª¸ì¤¬¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÆÉ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢³¨²èÉ½¸½¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£ÃøÌ¾¤Ê³¨»Õ¤¬¡Ø°ËÀªÊª¸ì¡Ù¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¾ÏÃÊ¤ò²èÂê¤ËºîÉÊ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤òÊª¸ì¤Î´ÊÃ±¤Ê¤¢¤é¤¹¤¸¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
ºß¸¶¶ÈÊ¿À¸ÃÂ1200Ç¯µÇ°ÆÃÊÌÅ¸¡Ö°ËÀªÊª¸ì ¡½Èþ½Ñ¤¬±Ç¤¹²¦Ä«¤ÎÎø¤È¤¦¤¿¡½¡×Å¸¼¨É÷·Ê¡£½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡¡´äº´ËôÊ¼±Ò¡Ô°ËÀªÊª¸ì¡¡°´µÝ¿Þ¡Õ¹¾¸Í»þÂå¡¡17À¤µª¡¡Ê¸²½Ä£Â¢
¡¡´äº´ËôÊ¼±Ò¡Ô°ËÀªÊª¸ì¡¡°´µÝ¿Þ¡Õ¡Ê½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡Ë¤ÏÂè24ÃÊ¡Ö°´µÝ¡×¤¬Âêºà¡£µÜ»Å¤¨¤Î¤¿¤á¤ËÅÔ¤Ø¾å¤Ã¤¿ÃË¤ò3Ç¯¤Î´ÖÂÔ¤ÁÂ³¤±¤¿½÷¤Î¤â¤È¤ËÃË¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï½÷¤¬ÂÔ¤Ä¤Î¤òÄü¤á¡¢ÊÌ¤ÎÃË¤Îµá°¦¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÆü¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£½÷¤¬»ö¾ð¤ò²Î¤Ë±Ó¤à¤È¡¢ÃË¤Ï¡Ö»ä¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¿·¤·¤¤ÃË¤ò°¦¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÊÖ¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¤âÀÚ¤Ê¤¤Êª¸ì¤À¡£ÃË¤ÏÌç¤Î³°¤Ç¡¢·è¤·¤Æ³«¤¯¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¸Í¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ºß¸¶¶ÈÊ¿À¸ÃÂ1200Ç¯µÇ°ÆÃÊÌÅ¸¡Ö°ËÀªÊª¸ì ¡½Èþ½Ñ¤¬±Ç¤¹²¦Ä«¤ÎÎø¤È¤¦¤¿¡½¡×Å¸¼¨É÷·Ê¡£ÈÄÃ«¹°Ä¹¡Ô°ËÀªÊª¸ì¿Þ¡ÊÀ¾¤ÎÂÐ¡Ë¡Õ¹¾¸Í»þÂå¡¡18À¤µª¡¡º¬ÄÅÈþ½Ñ´ÛÂ¢¡Ê¾®ÎÓÃæ»á´óÂ£¡Ë
¡¡ÈÄÃ«¹°Ä¹¡Ô°ËÀªÊª¸ì¿Þ¡ÊÀ¾¤ÎÂÐ¡Ë¡Õ¤Ï¡¢¡Ø°ËÀªÊª¸ì¡ÙÂè4ÃÊ¡ÖÀ¾¤ÎÂÐ¡×¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢ÃË¤ÎÈá¤·¤¤²Î¤È¤¢¤¤¤Þ¤Ã¤¿¡Ø°ËÀªÊª¸ì¡Ù¶þ»Ø¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¡£ÃË¤Ï¤¢¤ëµ®ÉØ¿Í¡ÊÆó¾ò¹¡µÜ¡Ë¤ËÎø¤·¡¢µì²°¡ÖÀ¾¤ÎÂÐ¡×¤Ë¹Ô¤ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½÷¤Ï¤·¤«¤ë¤Ù¤¿ÈÊ¬¤Î¿Í¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÃË¤ÏÍ«Ýµ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¡ÖÀ¾¤ÎÂÐ¡×¤òË¬Ìä¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃË¤Ï¤à¤»¤Óµã¤¤Ê¤¬¤é¡¢²Î¤ò±Ó¤à¡£¡Ö·î¤ä¤¢¤é¤Ì½Õ¤äÀÎ¤Î½Õ¤Ê¤é¤Ì¤ï¤¬¿È¤Ò¤È¤Ä¤Ï¤â¤È¤Î¿È¤Ë¤·¤Æ¡×¡Ê·î¤ÏÀÎ¤Î·î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢½Õ¤ÏÀÎ¤Î½Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤¢¤Î¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢»ä¤Î¿È¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤¬¸µ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Î¤â¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡Ë¡£
ºß¸¶¶ÈÊ¿À¸ÃÂ1200Ç¯µÇ°ÆÃÊÌÅ¸¡Ö°ËÀªÊª¸ì ¡½Èþ½Ñ¤¬±Ç¤¹²¦Ä«¤ÎÎø¤È¤¦¤¿¡½¡×Å¸¼¨É÷·Ê¡£ÅÚº´¸÷µ¯¡Ô°ËÀªÊª¸ì¿Þ¡Ê¹Ô¤¯¿å¤Ë¿ô¤«¤¯¡Ë¡Õ¹¾¸Í»þÂå¡¡17À¤µª¡¡¸Ä¿ÍÂ¢
¡¡ÅÚº´¸÷µ¯¡Ô°ËÀªÊª¸ì¿Þ¡Ê¹Ô¤¯¿å¤Ë¿ô¤«¤¯¡Ë¡Õ¤Ï¡¢ÃË¤È½÷¤¬¸ß¤¤¤ÎÉâµ¤¿´¤ò¤á¤°¤êÏÂ²Î¤Î±þ½·¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÂè50ÃÊ¤¬Âêºà¡£¤³¤Î³¨¤Ï½÷¤¬±Ó¤ó¤À¡Ö¹Ô¤¯¿å¤Ë¿ô¤«¤¯¤è¤ê¤â¤Ï¤«¤Ê¤¤Ï»×¤Ï¤Ì¿Í¤ò»×¤Õ¤Ê¤ê¤±¤ê¡×¡ÊÎ®¤ì¤æ¤¯¿å¤Ë¿ô¤ò½ñ¤¤¤Æ¤âÀ×¤â»Ä¤é¤º¤Ï¤«¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â¤Ã¤È¤Ï¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢»ä¤ò»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¿Í¤ò»×¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡Ë¤È¤¤¤¦ÏÂ²Î¤ò³¨²è²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡°ìÊý¡¢²èÃæ¤ÎÊ¸¾Ï¤ÏÃË¤«¤é¤ÎÊÖ²Î¡£¡Ö¹Ô¤¯¿å¤È²á¤°¤ë¤è¤Ï¤¤¤È»¶¤ë²Ö¤È¤¤¤Å¤ìÂÔ¤Æ¤Æ¤Õ¤³¤È¤òÊ¹¤¯¤é¤à¡×¡ÊÎ®¤ì¤æ¤¯¿å¤È¡¢²á¤®µî¤ëÇ¯Îð¤È¡¢»¶¤ë²Ö¤È¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤É¤ì¤¬¡ÖÂÔ¤Æ¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿Í¤Î¿´¤âÆ±¤¸¡¢¤É¤ì¤âÈæ¤Ù¤è¤¦¤â¤Ê¤¯¤Ï¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë¡£
¡Ø°ËÀªÊª¸ì¡Ù¤ÏÉâÀ¤³¨¤ÎÂêºà¤Ë¤â
¡Ø°ËÀªÊª¸ì¡Ù¤ÏÉâÀ¤³¨»Õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÎëÌÚ½Õ¿®¡Ô¸«Î©°ËÀªÊª¸ì¡¡Åû°æÅû¡Õ¡Ê11/18¡Á12/7Å¸¼¨¡Ë¡¢¾¡Àî½Õ¾Ï¡ÔÉ÷Î®¶Ó³¨°ËÀªÊª¸ì¡¡¤ê¡ÊÅû°æÅû¡Ë¡Õ¡Ê11/1¡Á11/16Å¸¼¨¡Ë¤Ï¡¢¸ÅÅµ¤Î¶µ²Ê½ñ¤Ê¤É¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÂè23ÃÊ¡ÖÅû°æÅû¡×¤¬Âêºà¤À¡£
¡¡Åû°æÅû¡Ê°æ¸Í¤Î°Ï¤ß¡Ë¤Î¼þ¤ê¤ÇÇØÈæ¤Ù¤ò¤·¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿ÃË¤È½÷¤¬À®Ä¹¤·Ž¤¤ä¤¬¤ÆÉ×ÉØ¤È¤Ê¤ë¡£¤À¤¬Ž¤ºÊ¤Î¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤êÊë¤é¤·¤¬ÉÏ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤áŽ¤É×¤ÏÂ¾¤Î½÷¤Î¤â¤È¤ËÄÌ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤·Ž¤ºÊ¤Ï¤½¤ó¤ÊÉ×¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹»þ¤Ë¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÅÜ¤ê¤ÎÁÇ¿¶¤ê¤ò¸«¤»¤Ê¤¤Ž¡ ÃË¤ÏºÊ¤Ë¤Û¤«¤ËÃË¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¡¢½Ð¤«¤±¤¿¤Õ¤ê¤ò¤·¤ÆÍÍ»Ò¤ò±£¤ì¤Æ¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈŽ¤ºÊ¤ÏåºÎï¤Ë²½¾Ñ¤ò¤·Ž¤É×¤Î¿È¤ò°Æ¤¸¤ë²Î¤ò±Ó¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£ºÊ¤Î¿´¤ò°¦¤ª¤·¤¤¤È´¶¤¸¤¿ÃË¤Ï¡¢ºÊ¤Î¸µ¤Ø¤Èµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ÎëÌÚ½Õ¿®¤È¾¡Àî½Õ¾Ï¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤âÅû°æÅû¤Î¼þ¤ê¤ÇÇØÈæ¤Ù¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤òÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¡£2¿Í¤ÏÌ¤Íè¤Î¤³¤È¤Ê¤ÉÃÎ¤ëÍ³¤â¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¤¿¤ÀÌµ¼Ùµ¤¤Ë»þ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
