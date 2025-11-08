ブリーダーズカップ・クラシック（G1）を制したフォーエバーヤングと喜びを表す坂井瑠星騎手 写真／スポーツ報知/アフロ

（堀井 六郎：昭和歌謡研究家）

[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]

ドジャース連覇に負けないフォーエバーヤングの勝利

競馬の世界に携わる人々を描くテレビドラマ『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS日曜劇場）が10月からスタートしています。癖のある登場人物、会社経営者であり馬主の山王耕造役を佐藤浩市が巧みに演じていて、見ている者を飽きさせません。ただし、競馬界をあまり知らない人がこのドラマを見て、「馬主とはこんな人たちなのか」と思ってしまわないかと少々気にしてしまうところもありますが（苦笑）。

また、劇中の「北陵ファーム」という生産牧場を、競馬界の頂点に立って久しい社台グループのノーザンファームと重ね合わせて見ている競馬ファンもきっと多いことでしょう。

JRAの全面的なサポートを得ているとのことで、武豊騎手や戸崎圭太騎手など現役の騎手も登場、レースシーンはわざわざ番組のために競馬場を使用して撮影したり、CGを駆使するなどしているそうなので、それなりの臨場感も伝わってきます。競馬中継を行なっていないテレビ局にもかかわらず、その制作姿勢は意気に感じるところがあります。

この番組について触れつつ、モデルのイメージが漂う人物のことを書こうと思っていた矢先、ビッグニュースが飛び込んできました。米国に遠征していた日本のダート王、フォーエバーヤング（JRA 矢作厩舎所属）が現地時刻11月1日（日本時間2日朝）、米国競馬の祭典「ブリーダーズカップ」最終日のメインレース「ブリーダーズカップ・クラシック（G1）」で優勝するという偉業を成し遂げたのです。

ちょうどワールドシリーズのドジャース優勝と重なり、スポーツ紙の第1面は大谷と山本由伸に持っていかれてしまいましたが、一般紙でもその偉業が写真入りで大きく掲載されたように、ニュースバリューとしてはフォーエバーヤングのほうが勝っている、と私は思っています。

フォーエバーヤングを管理する矢作芳人調教師が制覇後のインタビューで「サッカー日本代表がワールドカップで優勝したようなもの」と競馬に馴染みのない人にもわかるようなたとえで、その喜びと偉業を語っていました。まさに米国ではフランスの凱旋門賞に匹敵するほどの特別なレースなので、この馬の快挙には大きな拍手を送ります。

「ブリーダーズカップ・クラシック」初制覇への道のり

競馬ファンの方はご存知のことですが、「ブリーダーズカップ」という名称はひとつのレース名ではなく、毎年米国で開催される「競馬の祭典」のことです。

今から半世紀ほど前の1970年代、ケンタッキーダービーなどで知られる米国競馬界では人気の低迷が続いていました。その人気を盛り返すため、高額の賞金をアピールした競馬の祭典を創設、準備期間を経て1984年11月にスタートします。

ちなみに引退後、種牡馬として日本に輸入され、今ある日本競馬の礎を築いたサンデーサイレンスが米国三冠馬となったのが1989年で、当時はちょうど米国競馬界の再興期にあたります。そのサンデーサイレンスのひ孫になるのがフォーエバーヤングです。

この祭典の創設当初、多額の賞金は種牡馬の生産者（ブリーダーズ）から出されていたことから「ブリーダーズカップ」と称されることになりました。今年（2025年）の場合、2日間にわたり22レースが行われましたが、そのうち14レースがG1レースという豪華さです。その中でも特に注目されるのが3歳以上の馬で争われる「ブリーダーズカップ・クラシック」というわけです。

今年の「ブリーダーズカップ・クラシック」は2日目の第9レース、ダート2000メートルの9頭立てで行われましたが、優勝馬が獲得する364万ドル（約5億6000万円）という高額賞金は、当然のことながらこの2日間の全レースの中で飛び抜けています。

優勝馬フォーエバーヤングの戦績は全13戦10勝、3着3回という内容で、3回の敗戦は昨年のケンタッキーダービー（1着との差、首)、ブリーダーズカップ・クラシック（同2＆3/4馬身）、今年のドバイワールドカップ（同2馬身）というものでした。同馬のこれまでの卓越した実績からして、今回の偉業を予測する競馬ファンも少なからずいたことでしょう。

この「ブリーダーズカップ・クラシック」には、1996年にタイキブリザードが日本馬として初めて挑戦、13頭立ての最下位に終わっています。1着馬からは26＆3/4馬身離されての大惨敗でした。このレースの4か月前、同馬は日本でのG1レース安田記念で鼻差の2着、日本を代表する1頭として意気揚々と米国に向かいましたが、不慣れな米国ダートコースだったことを差し引いても、この惨敗に騎乗した岡部幸雄騎手は彼我との力の差を痛感したことと思います。

綾小路きみまろではありませんが、あれから29年、それまでこのレースに挑んだタイキブリザードから始まる6頭の馬たち積年の思いをフォーエバーヤングが晴らしてくれたことになります。

まさしく「ロイヤルファミリー」の偉業

芝のレースの最高峰がパリの凱旋門賞なら、ダートレースの金字塔が米国「ブリーダーズカップ・クラシック」といっていいでしょう。1着賞金の額も今や世界一となりました。

日本ではダートといえば浦和、船橋、大井、川崎、笠松、名古屋、河内、佐賀等の公営競馬のイメージが強く、こうした地方競馬場には一部を除き芝コースがありません。

JRAが主催する東京競馬場や中山競馬場、京都競馬場、阪神競馬場等では、芝コースが外側に設置され、ダートコースは内側に造られています。米国カリフォルニア州デルマー競馬場のダートコースは外側にあることからも、米国ではダートレースが主役であることがわかります。

日本ではダービーをはじめとするクラシックレースがすべて芝コースで行われるため、ダートのレースは格下のように思われていましたが、1998年に「フェブラリーステークス」がG1レースに格上げされてから、ダートレースにも注目が集まるようになります。

同レースは2007年に国際G1に格付け、2016年には「ブリーダーズカップ・チャレンジ」指定競争とされ、勝利した馬には前記の米国競馬の祭典ブリーダーズカップへの優先出走権が与えられます。しかし、優勝馬以外の馬の米国遠征はあっても、「フェブラリーステークス」の優勝馬が遠征したケースはまだありません。

フォーエバーヤングの馬主、藤田晋氏（サイバーエージェント代表取締役）は馬名の由来を自らが原案を務めたドラマ『会社は学校じゃねぇんだよ』（AbemaTV配信）の主題歌、AK-69の『Forever Young feat．UVERworld』からだと語っています。

同馬の生産者は前述した社台グループのノーザンファーム、調教師はJRAきっての国際派・矢作芳人、騎手は矢作師の秘蔵っ子、28歳の坂井瑠星──馬主、生産者、調教師、騎手、現役でありながら伝説となった名馬。

前述のテレビ番組『ザ・ロイヤルファミリー』のロイヤルは、「高貴な、王家の、最高の」を意味する「royal」のことでしょうが、日本語のロイヤルには「忠誠な、誠実な」を意味する「loyal」も該当します。

フォーエバーヤングを栄光へと導いた布陣は、最高の仲間たちであり、忠実で誠実な「ロイヤルファミリー」だったからこその偉業達成だったはずです。日本調教馬としての一大壮挙は同馬引退後もきっと末永く、フォーエバーに伝えられていくことでしょう。

なお、今回のブリーダーズカップにはフォーエバーヤングを含め6レースに7頭の日本馬が出走しましたが、残念ながら勝利したのはフォーエバーヤングのみでした。

（編集協力：春燈社 小西眞由美）

筆者：堀井 六郎