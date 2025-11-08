3児の母・滝沢眞規子、“エスニック風”の工夫を凝らした弁当を紹介「照り加減最高です」「いつも参考になります」
3児の母でモデルの滝沢眞規子が7日、自身のインスタグラムを更新。色鮮やかな“エスニック風”の愛情弁当を公開した。
【写真】「色合いからも幸せ感じます！」滝沢眞規子が披露した“エスニック風”弁当
滝沢は「今日は鶏肉があったのでハニーレモンチキン。コーンご飯の残りを冷凍して置いたので、鶏肉も入れて適当にジャンバラヤ風です 作り置きもなくなったので簡単にこんな感じです」とづづり、“簡単に”とは感じられない見た目も楽しい“愛情弁当”を披露している。
この豪華な弁当に、投稿には「照り加減最高です」「いつも参考になります」「ふわぁ〜ぁ〜お弁当の色合いからも幸せ感じます！」などの反響が寄せられていた。
