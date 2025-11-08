大物ラッパーの“大谷挑発”にド軍ナインは怒っていた 36歳名手が証言したWS騒動の舞台裏「最高の選手を侮辱するのは許せない」
優勝パレード後にドレイクへの“アンサー”も展開した大谷(C)Getty Images
ドジャースがブルージェイズとの激闘を制し、2年連続の優勝を果たしたワールドシリーズ中に飛んだ大物ラッパーからの“挑発”は、波紋を生んだ。
物議を醸したのは、カナダ出身ラッパーの人気ラッパーであるドレイクのSNS投稿だ。ブルージェイズが王手をかけた第5戦後の現地時間10月29日に、自身のインスタグラムのストーリーズ機能に、白いニットを着て、笑みを浮かべる大谷の写真とともに「ONE MORE!!!!!!!（もう1回！）」と皮肉を展開。さらに続くポストでは、「イェサベージはすでにダグアウトに向かってるよ、ボス（笑）」と記し、三振に倒れた大谷のそばで、トレイ・イェサベージ投手が勇ましくマウンドを降りる写真を添え、大谷を煽った。
【動画】なんという仲の良さ！真美子夫人が大谷の目を覆うそぶりも見せたパレード中の実際の様子
世界的なラッパーによる痛烈な投稿は波紋を生んだ。当然ながら崖っぷちに立たされていたドジャースナインにも、その内容は届いていた。現地時間11月7日、米メディア『TMZ Sports』のインタビューに応じたドジャースのベテラン野手であるミゲル・ロハスは、ドレイクのSNSを目にした際のチーム内の様子を告白している。
「僕らは常に謙虚でいようと心がけているし、あまり喋りすぎないようにしている。だけど、ああいうことは許せない。つまりは野球界最高の選手（大谷翔平）を侮辱するようなことだ。彼の人間性、そして野球界のために何をしてきたのかを理解もせず……」
その後、ドジャースは第6戦、第7戦と連勝。ワールドシリーズ連覇を果たすと、球団公式SNSなどが一斉にドレイクに“アンサー（返答）”。11月3日（現地時間）には、大谷翔平も優勝パレードの模様を収めた写真を紹介する自身インスタグラムの投稿に、ドレイクと対立関係にあり、カリフォルニア出身の人気ラッパーであるケンドリック・ラマー氏の『Not Like Us』（2024年）を選曲していた。
挑発に対する痛烈なしっぺ返しをやってのけた。当時を「（ドレイクが）あんなことはする必要がなかったと思う」とも振り返るロハスは、こうも語る。
「ショウヘイは野球のためにあらゆることをしてきた。僕もそういう(悪口を言うような)人間じゃないし、性格もそういうタイプじゃない。だけど、僕らはその投稿を見ていたし、彼も話題にしていたロッカールームにいたのは確かだ。みんな、ドレイクの行動を嬉しくはなかったし、すぐに『やることをやるぞ』って思ったのは間違いないよ」
ブルージェイズが優勝に迫った段階での大谷を皮肉る行動は、奇しくもドジャースナインの発奮材料になっていたようである。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]