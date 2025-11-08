実は「元会社員」と知って驚いた男性芸能人ランキング！ 2位「タモリ」を僅差で抑えた1位は？
かつては一般企業で働いていたという経歴を持つ芸能人も多いもの。芸能界で活躍する姿からは想像がつかず、ギャップに驚くかもしれません。
All About ニュース編集部は10月27日、全国10〜60代の男女300人を対象に「実は〇〇な芸能人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「実は元会社員と知って驚いた男性芸能人」ランキングを紹介します！
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：タモリ（元保険会社勤務）／92票

2位にランクインしたのは、タレントのタモリさんです。『笑っていいとも！』（フジテレビ系）や『ミュージックステーション』（テレビ朝日系）などの司会や、『世にも奇妙な物語』（フジテレビ系）のストーリーテラーとして長年お茶の間に親しまれてきました。
芸能界に入るまでは、おじの紹介で生命保険会社に勤めていたことも。他にも温泉ホテルの従業員やボウリング場の支配人といった職業経験があります。
回答者からは「Mステの司会者のイメージが強いので、会社員をしている姿が想像できないから」（20代女性／大阪府）、「」（30代男性）、「お笑いの道しかしらなさそうだから」（20代女性／宮崎県）といったコメントが寄せられています。
1位：福山雅治（元電気機器メーカー勤務）／101票

1位にランクインしたのは、福山雅治さんです。俳優や歌手として活躍している福山さんですが、高校卒業後に地元の電機メーカーの営業職として5カ月働いていたそう。初任給の一部を実家に入れていたことも明かしています。
また、11月1日から国立科学博物館で開催される「大絶滅展―生命史のビッグファイブ」では、スペシャルナビゲーターに就任。大泉洋さんとバディを演じる『映画ラストマン -FIRST LOVE-』も12月24日公開予定です。
回答コメントでは「アーティストや俳優として活躍していて人気があった時から知っているので驚きです」（50代女性／島根県）、「あんなイケメンが会社にいるところが想像できない」（30代男性／大阪府）、「いまからは想像できないし、ちょっと会社員として働いていたら面白いです」（40代男性／東京都）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
2位：タモリ（元保険会社勤務）／92票
芸能界に入るまでは、おじの紹介で生命保険会社に勤めていたことも。他にも温泉ホテルの従業員やボウリング場の支配人といった職業経験があります。
回答者からは「Mステの司会者のイメージが強いので、会社員をしている姿が想像できないから」（20代女性／大阪府）、「」（30代男性）、「お笑いの道しかしらなさそうだから」（20代女性／宮崎県）といったコメントが寄せられています。
1位：福山雅治（元電気機器メーカー勤務）／101票
1位にランクインしたのは、福山雅治さんです。俳優や歌手として活躍している福山さんですが、高校卒業後に地元の電機メーカーの営業職として5カ月働いていたそう。初任給の一部を実家に入れていたことも明かしています。
また、11月1日から国立科学博物館で開催される「大絶滅展―生命史のビッグファイブ」では、スペシャルナビゲーターに就任。大泉洋さんとバディを演じる『映画ラストマン -FIRST LOVE-』も12月24日公開予定です。
回答コメントでは「アーティストや俳優として活躍していて人気があった時から知っているので驚きです」（50代女性／島根県）、「あんなイケメンが会社にいるところが想像できない」（30代男性／大阪府）、「いまからは想像できないし、ちょっと会社員として働いていたら面白いです」（40代男性／東京都）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
