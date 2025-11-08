¾®Ã«¼Â²Ä»Ò¤µ¤ó¡¡¥¹¥¤¥¹½ÐÄ¥¤Ç¤Î¡Ö¥½¥¦¥ë¸ÞÎØ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È´¥ÇÕ¡×2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤´Î¾¿ÍÂ·¤¤Æ§¤ß¡×¤ÎÀ¼
¡¡1988Ç¯¤Î¥½¥¦¥ë¸ÞÎØ¥·¥ó¥¯¥í¥Ê¥¤¥º¥É¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¡Ê¸½¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¡Ë¤Î¥½¥í¡¢¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¾®Ã«¼Â²Ä»Ò¤µ¤ó¡Ê59¡Ë¤¬8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤Ç¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿´Íý³Ø¼Ô¤ÎÅÄÃæ¥¦¥ë¥ô¥§µþ»á¡Ê58¡Ë¤È¤ÎºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¹¥¤¥¹¥í¡¼¥¶¥ó¥Ì¤Ë¤Æ¡¢IOC¤ÎFit for the future consultation¤Ë»²²ÃÃæ¡×¤ÈIOC¤Î²ñ¹ç¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¾®Ã«¤µ¤ó¤Ï¡¢ÅÄÃæ»á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¥½¥¦¥ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¢ÅÄÃæµþ¤Á¤ã¤ó¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï²ñ¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Ç¯¤Ë1²ó¤Î¤³¤ÎIOC¤Î²ñ¹ç¤Ç²ñ¤¨¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤ß¤Î1¤Ä¡£¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¹ç´Ö¤Ë¡¢µ¡´Ø½Æ¤Î¤è¤¦¤ËÃý¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥¤¥¹¡¡¥í¡¼¥¶¥ó¥Ì¤Ç¡¢Ç¯Æâ¤Î³¤³°½ÐÄ¥¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¡ªÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤é¥É¥ê¡¼¥à¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë½àÈ÷¤ËË×Æ¬¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È²ó¸Ü¡£¡Ö¥½¥¦¥ë¸ÞÎØ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È´¥ÇÕ¤Ç¤¤¿¤Î¤â¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢ÅÄÃæ»á¤È°û¿©Å¹¤Ç¥°¥é¥¹¤ò·¹¤±¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¾®Ã«¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤Î¶Ê¡ØÈôæÆ¡Ù¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤ª¤Ã¡ª¤´Î¾¿ÍÂ·¤¤Æ§¤ß¡×¡Ö¾®Ã«¼Â²Ä»Ò¤µ¤ó¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£