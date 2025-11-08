平愛梨、家族6人の笑顔ショット公開「みんな似てる」「長友家最高」の声
【モデルプレス＝2025/11/08】タレントの平愛梨が11月7日、自身のInstagramを更新。家族写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】サッカー日本代表の40歳妻「みんな似てる」家族6人ショット
平は「2025 FC東京イベント」とつづり、11月2日に味の素スタジアムで開催された「2025 FC TOKYO FAN COMMUNICATION DAY presented by JOYSOUND」に参加したことを報告。FC東京のマスコットキャラクター「東京ドロンパ」と、夫でサッカー日本代表でありFC東京に所属する長友佑都選手と子供たちとの笑顔あふれる家族ショットや、滑り台を仲良く滑る子供たちの姿を披露している。
この投稿に「素敵な家族」「楽しそうな写真」「長友家最高」「みんな可愛い」「仲良しな姿憧れ」「みんな似てる」などとコメントが集まっている。
平は、長友選手と2017年に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】サッカー日本代表の40歳妻「みんな似てる」家族6人ショット
◆平愛梨、味の素スタジアムで家族写真公開
平は「2025 FC東京イベント」とつづり、11月2日に味の素スタジアムで開催された「2025 FC TOKYO FAN COMMUNICATION DAY presented by JOYSOUND」に参加したことを報告。FC東京のマスコットキャラクター「東京ドロンパ」と、夫でサッカー日本代表でありFC東京に所属する長友佑都選手と子供たちとの笑顔あふれる家族ショットや、滑り台を仲良く滑る子供たちの姿を披露している。
◆平愛梨の投稿に反響
この投稿に「素敵な家族」「楽しそうな写真」「長友家最高」「みんな可愛い」「仲良しな姿憧れ」「みんな似てる」などとコメントが集まっている。
平は、長友選手と2017年に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】