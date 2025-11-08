ディーン・フジオカ「ちょっとだけエスパー」現場へ差し入れ スタッフの遊び心が話題「元気出そう」「気になりすぎる」
【モデルプレス＝2025/11/08】俳優の大泉洋が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ「ちょっとだけエスパー」（毎週火曜よる9時〜）公式X（旧Twitter）が11月6日、更新された。俳優のディーン・フジオカからの差し入れを公開し、話題となっている。
【写真】ディーン・フジオカ「ちょっとだけエスパー」遊び心溢れる差し入れ
投稿では「ディーンさんからありがたい差し入れが」とクーラーボックス2つを前にしたディーンがしゃがんでピースをしている写真を公開。クーラーボックスにはそれぞれ「ディーン・フジオカ様よりエナジードリンク頂きました ありがとうございます！」「ディーン・ドリンクさまよりエナジーフジオカを差し入れいただきました！ありがとうございます！！」と遊び心のある張り紙がされており、「写真の中にあるちょっとだけ間違っている部分を探してみてください」と綴られている。
この投稿に、ファンからは「漁師ショットかっこいい」「飲んだら元気出そう」「エナジーフジオカ飲んでみたい」「気になりすぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
