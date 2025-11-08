フィッシャーズ・シルクロード、1歳息子の抱っこショット公開「楽しそうで何より」「斬新な遊びしてる」と反響
【モデルプレス＝2025/11/08】YouTuberグループ・Fischer’s-フィッシャーズ-のシルクロードが11月7日、自身のInstagramを更新。息子を抱っこする写真を公開し、話題となっている。
【写真】フィッシャーズ・シルクロード「斬新な遊び」1歳息子を抱っこ
シルクロードは「息子とエジプトの壁画ごっこ楽しかった」とコメント。長い筒状の物をかぶり、息子を抱っこしている写真を公開した。
この投稿に、ファンからは「楽しそうで何より」「斬新な遊びしてる」「2人とも可愛い」「素敵なパパ」「ほっこりした」などと反響が寄せられている。
シルクロードとYouTuberのゆんは2023年5月に結婚を発表。2024年4月に第1子男児、2025年5月に第2子男児が誕生している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【Not Sponsored 記事】