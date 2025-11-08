久住小春、オフショル×ミニスカ冬コーデで美肩＆美脚全開「色っぽい」「スタイル良すぎる」と反響
【モデルプレス＝2025/11/08】元モーニング娘。で女優の久住小春が11月7日、自身のInstagramを更新。ミニスカートとオフショルダーを着こなしたショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】33歳元モー娘。「色っぽい」美脚全開冬コーデ
久住は「冬コーデかわいいね」とつづり、ショップの一角で撮影したショットを投稿。白のオフショルダーニットにグレーのミニスカート、ロングブーツをあわせたコーディネートで、美しい肩のラインやスラリとした脚が際立っている。
この投稿に「色っぽい」「スタイル良すぎる」「冬コーデセンスいい」「綺麗すぎて目立ちそう」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】33歳元モー娘。「色っぽい」美脚全開冬コーデ
◆久住小春、ミニスカ×オフショルの冬コーデ披露
久住は「冬コーデかわいいね」とつづり、ショップの一角で撮影したショットを投稿。白のオフショルダーニットにグレーのミニスカート、ロングブーツをあわせたコーディネートで、美しい肩のラインやスラリとした脚が際立っている。
◆久住小春の投稿に反響
この投稿に「色っぽい」「スタイル良すぎる」「冬コーデセンスいい」「綺麗すぎて目立ちそう」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】