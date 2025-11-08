¶¦Æ¯¤¤ÇÀ¤ÂÓÇ¯¼ý900Ëü±ß¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÏ·¸å»ñ¶â¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤ÈÉÔ°Â¡×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤¼¤¤¤¿¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡© Ï·¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤¯¤é¤¯¤é¤¤Ãù¤á¤Æ¤ª¤±¤Ð°Â¿´¤Ç¤¹¤«¡©
¶¦Æ¯¤¡¦À¤ÂÓÇ¯¼ý900Ëü±ß¤Ç¤â¡Ö¾Íè¤¬ÉÔ°Â¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤ÏÉáÄÌ¡©
ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É¤Î¡Ö²È·×Ä´ºº¡¿²È·×¼ý»ÙÊÔ Æó¿Í°Ê¾å¤ÎÀ¤ÂÓ¡Ê2024Ç¯¡Ë¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢É×ÉØ¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤Ë¤ª¤±¤ë1¥ö·î¤Î¼Â¼ýÆþ¤ÏÊ¿¶Ñ71Ëü3540±ß¡¢Ç¯¼ý¤Ë´¹»»¤·¤Æ¤ª¤è¤½860Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î»öÎã¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¤ÂÓÇ¯¼ý900Ëü±ß¤Ï¤½¤ì¤ò¾å²ó¤ë¿å½à¤Ç¤¹¡£
É½ÌÌ¾å¤ÏÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÏ·¸å¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ëÀ¤ÂÓ¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢²È·×»Ù½Ð¤ÎÁý²Ã·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÅÔ»ÔÉô¤ËÊë¤é¤¹¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤Ç¤Ï¡¢½»Âð¥íー¥ó¤ä²ÈÄÂ¡¢ÊÝ°éÎÁ¡¢¶µ°éÈñ¡¢¸òÄÌÈñ¤Ê¤É¡¢À¸³è¤Î¼Á¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸ÇÄêÈñ¤¬Â¿¤¯¡¢·ë²ÌÅª¤ËÃùÃß¤Ë²ó¤¹Í¾Íµ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤äÊÝ¸±ÎÁ¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¡¢Ëè·î¼«Æ°Åª¤Ë»Ù½Ð¤µ¤ì¤ëÈñÍÑ¤Ï¡¢°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë²È·×¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¸ÇÄêÈñ¡×¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¤ª¶â¤ò¸º¤é¤·¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÍ¾Íµ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢À¤ÂÓÇ¯¼ý¤ÎÂ¿²É¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¾Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Ï·¸å»ñ¶â¤Ï¤¤¤¯¤éÉ¬Í×¡© ¹âÎð¼ÔÀ¤ÂÓ¤ÎÊ¿¶Ñ¥Çー¥¿¤«¤é¹Í¤¨¤ë
Ï·¸å¤ÎÀ¸³è¤ËÉ¬Í×¤Ê»ñ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»î»»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶âÍ»Ä£¶âÍ»¿³µÄ²ñ¤¬2019Ç¯¤Ë¸øÉ½¤·¤¿»Ô¾ì¥ïー¥¥ó¥°¡¦¥°¥ëー¥×Êó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡¢É×ÉØ2¿Í¤ÎÏ·¸åÀ¸³è¡Ê30Ç¯ÁÛÄê¡Ë¤ËÌó2000Ëü±ß¤Î»ñ»º¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¸øÅªÇ¯¶â¤Ê¤É¤Î¼ýÆþ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Þ¤«¤Ê¤¨¤Ê¤¤À¸³èÈñ¤ÎÉÔÂÊ¬¤òÊä¤¦¤¿¤á¤Î¶â³Û¤Ç¤¹¡£
ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É¡Ö²È·×Ä´ººÊó¹ð¡Î²È·×¼ý»ÙÊÔ¡Ï2024Ç¯¡ÊÎáÏÂ6Ç¯¡ËÊ¿¶Ñ·ë²Ì¤Î³µÍ×¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢É×ÉØ¹âÎð¼ÔÌµ¿¦À¤ÂÓ¤Î1¥ö·î¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ»Ù½Ð¡Ê¾ÃÈñ»Ù½Ð¡ÜÈó¾ÃÈñ»Ù½Ð¡Ë¤Ï¤ª¤è¤½28Ëü7000±ß¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Ç¯¶â¼ýÆþ¤ò´Þ¤àÊ¿¶ÑÅª¤Ê¼Â¼ýÆþ¤ÏÌó25Ëü3000±ß¤Ç¤¹¡£
Ã±½ã¤Ë¤³¤Îº¹³ÛÌó3Ëü4000±ß¤ò30Ç¯´ÖËä¤á¤ë¤È¤¹¤ë¤È¡¢É¬Í×¤Ê¶â³Û¤Ï¤ª¤è¤½1200Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÊ¿¶ÑÅª¤Ê¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¤Ç¤¹¡£½»Âð¥íー¥ó¤¬´°ºÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«ÈÝ¤«¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÆÈÎ©¾õ¶·¡¢º£¸å¤Î°åÎÅÈñ¤ä²ð¸îÈñ¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ê¤É¡¢²ÈÄí¤´¤È¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤ÊÏ·¸å»ñ¶â¤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤ª¤ª¤è¤½¤ÎÌÜ°Â¤È¤·¤Æ1200Ëü±ß～2000Ëü±ßÄøÅÙ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ï¡¢Ï·¸å¤ÎÀ¸³èÀß·×¤òÎ©¤Æ¤ë¤¦¤¨¤ÇÍ±×¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÉÔ°Â¤ò¸º¤é¤¹¤Ë¤Ï¡© º£¤«¤é»Ï¤á¤é¤ì¤ë»ñ¶â½àÈ÷¤È¹Í¤¨Êý
Ï·¸å¤ÎÉÔ°Â¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ºÉ¬Í×¤Ê¶â³Û¤ÎÌÜ°Â¤òÃÎ¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÈ÷¤¨¤ò¸½¼ÂÅª¤Ê·Á¤Ç»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢iDeCo¡Ê¸Ä¿Í·¿³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶â¡Ë¤äNISA¤È¤¤¤Ã¤¿À©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀÇÀ©Í¥¶ø¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éÄ¹´üÅª¤Ë»ñ»º·ÁÀ®¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËiDeCo¤Ï³Ý¶â¤¬Á´³Û½êÆÀ¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÀáÀÇ¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²È·×¤Î¸«Ä¾¤·¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÊÝ¸±ÎÁ¤äÄÌ¿®Èñ¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¸«Ä¾¤·¤ä²òÌó¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸ÇÄêÈñ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¾Íè¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¾Íè¤Î»Ù½Ð¤ä¼ýÆþ¤ò¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¡¢¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤¬¶ñÂÎÅª¤Ê²ÝÂê¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢É¬Í×¤ÊÂÐºö¤âÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ï·¸å¤ÎÉÔ°Â¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö²¿¤È¤Ê¤¯¿´ÇÛ¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¤Ç¤¤ë¹ÔÆ°¤ò¤Ò¤È¤Ä¤º¤ÄÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ºÇ¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á¡§ÉÔ°Â¤ò¡ÈÁ°¸þ¤¤Ê¹ÔÆ°¡É¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ
¡Ö¶¦Æ¯¤¤ÇÇ¯¼ý900Ëü±ß¤â¤¢¤ë¤Î¤ËÉÔ°Â¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤¼¤¤¤¿¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤Ï¡©¡×¤È´¶¤¸¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¼ýÆþ¤ÎÂ¿²É¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¾Íè¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë¤Î¤Ï¤´¤¯¼«Á³¤Ê´¶¾ð¤Ç¤¹¡£
½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÉÔ°Â¤òÊüÃÖ¤»¤º¡¢¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð°Â¿´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼ýÆþ¤ò»Ù½Ð¤¬¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤ò¸«Ä¾¤·¡¢³èÍÑ¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¾Íè¤Î²È·×Áü¤òÉÁ¤¯¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ï·¸å¤ÎÉÔ°Â¤Ï½ù¡¹¤Ë¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
º£¤³¤Î½Ö´Ö¤Î¹ÔÆ°¤¬¡¢Ì¤Íè¤Î°Â¿´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤³¤½¡¢°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹¹¥µ¡¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
e－StatÀ¯ÉÜÅý·×¤ÎÁí¹çÁë¸ý ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É ²È·×Ä´ºº¡¿²È·×¼ý»ÙÊÔ Æó¿Í°Ê¾å¤ÎÀ¤ÂÓ ¾ÜºÙ·ë²ÌÉ½ 2024Ç¯ É½ÈÖ¹æ 3-11¡ãÍÑÅÓÊ¬Îà¡ä1À¤ÂÓÅö¤¿¤ê1¤«·î´Ö¤Î¼ýÆþ¤È»Ù½Ð ºÊ¤Î½¢¶È¾õÂÖ¡¤À¤ÂÓÎà·¿ÊÌ
ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É ²È·×Ä´ººÊó¹ð¡Î²È·×¼ý»ÙÊÔ¡Ï2024Ç¯¡ÊÎáÏÂ6Ç¯¡ËÊ¿¶Ñ·ë²Ì¤Î³µÍ× II ÁíÀ¤ÂÓµÚ¤ÓÃ±¿ÈÀ¤ÂÓ¤Î²È·×¼ý»Ù¡ã»²¹Í4¡ä65ºÐ°Ê¾å¤ÎÌµ¿¦À¤ÂÓ¤Î²È·×¼ý»Ù¡ÊÆó¿Í°Ê¾å¤ÎÀ¤ÂÓ¡¦Ã±¿ÈÀ¤ÂÓ¡Ë¿Þ1 65ºÐ°Ê¾å¤ÎÉ×ÉØ¤Î¤ß¤ÎÌµ¿¦À¤ÂÓ¡ÊÉ×ÉØ¹âÎð¼ÔÌµ¿¦À¤ÂÓ¡Ë¤Î²È·×¼ý»Ù －2024Ç¯－¡Ê18¥Úー¥¸¡Ë
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー