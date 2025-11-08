東京都の東北端に位置する葛飾区の選挙が大荒れになっている。区長選と区議選（定数40）は9日、投開票だ。区長選には5期目を狙う現職を含む4人が出馬し区議選は65人が立候補。男性器を模した着ぐるみ姿のわいせつ選挙ポスターを掲示し、警視庁から撤去するよう警告された候補者が出るほどメチャクチャだ。選挙期間は7日間。差別や排外主義が跋扈し、暴力的な現場はさらに混沌としている。

葛飾区の外国人住民の割合は約6％で、人数では市区町村で20位（2024年時点）だ。

「昔から在日中国人、在日コリアンが多いし、町工場が多かった30年前は中東系労働者をよく目にした。元々そういう土地柄です」（地元住民）

子連れで買い物帰り、といった雰囲気の外国出身者が行き交う中、新小岩駅前で元職の鈴木信行候補（60）はこんな演説をしていた。

「日本の中に外国ができてしまう。これは治安の問題からいって、避けなければならない」

これに対し、差別に抗議するカウンターたちが「帰れ！」と罵声を浴びせたり、通行人に「差別主義者に投票しないで」と訴えかけたり。私服警官らが候補者との間に入って警戒。亀有駅前では応援弁士の保守活動家が「差別するぞ〜！」と拳を振り上げていた。

へずまりゅう奈良市議が参戦

告示日から4日間は、迷惑系ユーチューバーのへずまりゅう奈良市議が新小岩や金町の駅前に出没。秘書の丸吉孝文候補（41）の応援だ。丸吉候補はビラを配りながら「外国人問題に取り組んでいます」などとアピールしていた。鈴木候補と丸吉候補は、埼玉県でクルド人ヘイトを繰り返す河合悠祐戸田市議が率いる「日本大和党」の推薦を受けている。

「日本人ファースト」の参政党は菅野勇人候補（29）を立てた。亀有駅前で「外国人問題」を訴えていた菅野候補に「葛飾の外国人問題って何ですか？」と質問すると、「党本部の許可がないと答えられない」。選挙カーに乗り込んでいった。きのうの新小岩駅前での街頭演説には、ボードメンバーの梅村みずほ参院議員が参戦。人だかりは200人ほどに膨らみ、例の調子で語る梅村氏の声はカウンターの怒号にかき消されていた。

再生の道も候補者を擁立。金町駅前で演説を終えた岩見なつよ候補（56）に近づくと、「取材お断り」と繰り返し、陣営スタッフと2人がかりでカメラをつかんで妨害。そして、岩見候補に言われた。

「お名前教えて下さい」

相手が誰かも知らないうちから、こんな暴力的言動。異常としか言いようがない。

（藤倉善郎／ジャーナリスト）

