第41回は、歌手の森進一さん。波乱万丈な人生を送ってきた森さんの意外なエピソードを明かします。（前後編の前編）

騒動の渦中に連載スタート

「青天の霹靂」とは、こういうことをいうのだろうか。歌手・森進一（77）の「おふくろさん騒動」がまさにそうだった。

苦労の多い人生だった

プライベートな話など、なかなか聞くことはできないだろうとは承知の上で、森の親しい関係者を通じて、連載のお願いをしていた。予想通り、OKはもらえない。ところが、半ば諦めていた2、3年後、GOサインが出た。それが07年のことで、「おふくろさん騒動」とピタッと時期が重なったのだ。一体、どんな巡り合わせだったのかと、今から考えても不思議でならない。

森は慎重な性格と言われているが、何度かお会いするうちに、物事をキチンと整理して、いいものとダメなものを自身で判断する人だとわかった。それまでの、実に色々なことがあり過ぎた人生の経験がそうさせているのだろう。お抱えのライターさんもいたのだが、それも話したことを寸分違わぬ内容で、正確に第三者に伝えたいから……森のそんな思いが伝わってきた。

そんな時に突如、降って湧いたスキャンダルである。

森の歌う「おふくろさん」の作詞は川内康範、作曲が猪俣公章。本来は歌い出しの前のメロディー、いわゆる前奏パートに歌詞はついていないが、発売から何年後かにステージ用にセリフがつけられた。そのことに気がついた川内が「森には歌ってもらいたくない」と怒って連日、ワイドショーを始めとするマスコミが大々的に取り上げる騒動になったのである。

それがなんと、連載スタートの直前だった。川内は「月光仮面」で知られる作詞家、作家、脚本家の超大物である。森にとっては、「おふくろさん」だけでなく「花と蝶」などヒット曲を提供してくれた恩人でもあった。そんな川内に背いたとして、森はワイドショーだけでなく、ライバル夕刊紙にも容赦なくバッシングされたが、このタイミングでこちらは他社と同調するわけにはいかない。

ところが、折も折、当時のトップから「どうして森をやらないのか」と指令も降りてきた。どうすればいいか……。

でも、ここはスジを通すしかない。「何年も前からお願いしてきた連載を今さら断れない。バッシングもできない」とデスクに事情を説明して突っぱねてもらった。会社をやめろといわれるかもしれないと、半ば覚悟した。

しかし、最悪の事態は回避できて、騒動の渦中に連載がスタートした。第1回では森がことの次第を説明し、川内にお詫びするために青森の自宅を訪ねたが、留守だったこと、「先生のお気持ちが変わってお会いできるようになったら、僕の思いを直接お伝えしたいと願っています」と語った。

ちなみに、騒動は翌年に川内が亡くなり、川内の親族が記者会見し、解決するに至った。

どうにか連載が始まったと思ってホッとしたのも束の間、2回目か3回目の掲載後に、森サイドから「連載を続けたくない」と関係者を通して電話が入る……。

なぜ？ まったく理由がわからない。

間に立ってくれた関係者にも連絡して理由を聞いたが、要領を得ない。翌日掲載の原稿は入稿済みで、さて、どうしたものか。一難去ってまた一難。

こちらも必死で、何度目かの関係者への電話で「これから森さんの自宅まで伺うのでそこで事情を聞きたい。こちらの落ち度なら土下座してでも謝りたい。このままなら連載もストップで、またスキャンダルになってしまいませんか」と訴えた。

母親からの手紙

その後、夜中に電話があり、何を問題にしているのかもわかった。当時、筆者は他に掛け持ちで仕事をやっていたので、入稿の作業に関しては人任せにしていた。そのためにチェックが疎かになっていたのが原因で、連載を続ける条件は担当者を筆者に替えることだったのだ。

そんな予期せぬ出来事の連続を経て、60回を超える「人生ひたすら」というタイトルの連載を続けることができた。

森は鹿児島出身と思われているが、生まれたのは山梨・甲府で、小学校はサッカーの中田英寿と同窓だという。静岡・沼津で看板業をやっていた父親の元に小学1年で移ったが、小4で母親が家を出て、妹弟と4人で下関に移った。

6畳一間の一家4人の母子家庭は生活保護を受ける貧しさ。森少年は母親を助けるために小学生の時から朝4時起きで牛乳配達、新聞配達で一家を支えた。

鹿児島に移ったのは中学3年の途中のこと。貧困生活は続き、高校進学は叶わず。中学を出ると集団就職で大阪の寿司屋で働くことになった。後年、70年に鹿児島から家族を呼び寄せたが、このあたりが、森は鹿児島出身と言われる由縁になっている。

歌手デビューするまで大阪ではいくつもの職業を転々とした。苦労して育ててくれた母親や妹弟に仕送りをして、楽をさせてあげたいのに思うようにはいかない日々が続いた。そんな時に、〈おふくろから手紙が来ました〉と森。そこにはこう書いてあった。

「土を掘っても最初は泥。でも、もっと掘れば泥水になり、掘り続ければやがてきれいな水が泉のように湧いてくる」

〈このおふくろの教えがあったことで、何とか横道にそれず、いまの自分につながっているような気がします〉

家族の歴史は続く

歌手デビューを果たし、ヒット曲を連発し、森昌子（67）と結婚、3人の子供に恵まれ、幸せな家庭を築いた。森にとってはそれが一番の願いだった……。しかし、「まさか」の離婚。

だが、家族の歴史は続き、長男の「ONE OＫ ROCK」のTaka（37）、次男のはてな、三男の「MY FIRST STORY」のHiro（31）は、いずれもミュージシャンとして両親と同じ音楽の世界で活躍している。今や華麗なる音楽ファミリーだ。

森の半生は「おふくろさん」に象徴される家族の物語というしかない。 （後編に続く）

